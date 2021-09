Tech News: CONFIRA OS LANÇAMENTOS ANUNCIADOS PELA AMAZON, INCLUINDO UM ROBÔ DE US$ 999

A Amazon continua sua busca para cobrir nossas casas e nossos corpos com seus dispositivos.

Em um evento de mídia animado nesta terça-feira (28), a empresa mostrou novos produtos da marca, incluindo o dispositivo Echo que dá para pendurar na parede e age como um quadro branco digital para a casa, um portal interativo de vídeo para crianças e um serviço de segurança que monitora as atividades em sua propriedade.

Há também um novo robô equipado com câmeras chamadas Astro, que navega pela casa enquanto você está fora.

Os anúncios ocorrem em meio ao objetivo da Amazon de atrair as pessoas para dentro de seu ecossistema, especialmente quando se trata de interagir com produtos ao redor da casa.

O último lote de produtos não só se junta à coleção já existente da Amazon de alto-falantes inteligentes e acessórios, mas também à sua linha de dispositivos estranhos, que vão de microondas conectados que falam a relógios de parede.

“O potencial da casa inteligente vai muito além de onde estamos hoje”, disse Jonathan Collins, diretor de pesquisa da empresa de pesquisas de mercado ABI Research.

“Nem toda nova categoria de produtos da Amazon pode ser bem sucedida e muitos são abandonados rapidamente, mas é claro que a Amazon está continuamente tentando novas ideias de produtos para ver onde há demanda e onde pode criar valor adicional para fortalecer ainda mais sua relação com os consumidores”, completou.

Amazon Echo Show 15

Em 2014, a Amazon criou uma revolução doméstica com sua linha de alto-falantes inteligentes Echo Smart. Agora o objetivo é ter um equipamento desses bem maior que sirva como um dispositivo central para gerenciar as necessidades domésticas.

O novo Echo Show 15, seu maior dispositivo Echo até hoje, apresenta um display HD de 15,6 polegadas que pode ser montado em paredes, armários ou colocado no balcão, tanto horizontal como verticalmente.

Uma tela inicial personalizada exibe aplicativos da Alexa que permitem aos usuários controlar dispositivos domésticos inteligentes, rastrear pacotes, deixar anotações para outras pessoas na casa, adicionar as listas de compras e visualizar calendários compartilhados. Também funciona com serviços de streaming, como Prime Video, Netflix e Hulu.

O Echo Show 15 custará US$ 249 nos Estados Unidos. Os acessórios de montagem serão vendidos à parte.

De acordo com a empresa, todas as interações de voz com os dispositivos Echo Show 10 e mais recentes serão agora processadas localmente no dispositivo e não na nuvem, numa maneira de tornar a interação com os produtos mais privada.

Serviço de segurança doméstica

A Amazon também está duplicando o que é, sem dúvida, seu dispositivo doméstico inteligente mais controverso.

A Ring, uma empresa de campainha inteligente que a Amazon adquiriu em 2018 por US$ 1 bilhão, está lançando um serviço de assinatura chamado Virtual Security Guard para permitir que empresas terceirizadas de monitoramento profissional analisem a transmissão ao vivo de suas câmeras externas.

Quando um movimento é detectado – seja alguém andando na propriedade, olhando em uma janela ou entregando encomendas – um agente de monitoramento verificará o video para avaliar a situação.

Eles podem usar a funcionalidade de conversação bidirecional da câmera para se comunicar com os visitantes e ativar a sirene da câmera ou enviar serviços de emergência se necessário.

O esforço vem menos de dois meses após o aplicativo de segurança pública Citizen, que tem sido criticada por enviar alertas de crime e emergência em tempo real que podem alimentar o medo, lançou um plano de assinatura mensal de US$ 20 para um produto chamado Protect.

O serviço conecta os assinantes com agentes de segurança que podem monitorar a localização de um usuário em tempo real se ele estiver em uma situação insegura – e potencialmente levar a situação ao 911, o serviço de emergência dos Estados Unidos.

A incursão da Ring no monitoramento de segurança vem em meio a suas próprias preocupações com a privacidade. Em 2019, ela anunciou parcerias com mais de 400 departamentos policiais em todos os Estados Unidos para dar às autoridades policiais acesso mais fácil a vídeos gravados nas casas para investigações ativas.

Os defensores da privacidade criticaram, dizendo na ocasião que ameaçavam criar um programa de vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. (Desde junho, a polícia e os bombeiros só podem solicitar informações ou vídeos relacionados a uma investigação ativa através de postos públicos).

Durante o lançamento de seu produto no outono do ano passado, a Ring exibiu um drone de US$ 250 chamado Always Home Cam, com uma câmera anexa que pode voar automaticamente ao redor de sua casa e transmitir vídeos para o smartphone.

Halo View, um programa de fitness e ajuda nutricional

No ano passado, a pulseira e aplicativo Halo da Amazon chamaram a atenção ao criar modelos 3D de seus usuários e calcular a gordura corporal, rastrear seu tom de voz e avaliar seu estado emocional. Agora, o novo versão Halo View dá ainda mais percepção e orientação.

O novo dispositivo apresenta um display colorido que destaca o monitoramento de atividades, pontuações de sono, níveis de oxigênio no sangue, rastreamento de treinos ao vivo e notificações de texto e movimento.

Por US$ 79, ele vem com uma assinatura Halo de um ano, que inclui um programa de nutrição e o Halo Fitness, um novo serviço para qualquer proprietário de dispositivo Halo com centenas de aulas de exercícios, incluindo ioga, força, cardio e outros.

O programa provavelmente competirá diretamente com o Apple’s Fitness+. Após um ano, a adesão ao Halo é renovada automaticamente por US$ 3,99 ao mês.

Algo para as crianças

Um novo dispositivo de videoconferência chamado Amazon Glow é uma forma encantadora e envolvente de dar vida às chamadas de vídeo com a família e amigos para as crianças.

O Glow projeta um espaço interativo de 19 polegadas na superfície em frente à tela onde as crianças podem jogar jogos, desenhar e interagir com livros de histórias e personagens de franquias como “Frozen” e “Vila Sésamo”.

Qualquer amigo ou familiar que utilize o aplicativo gratuito Glow no iOS, Android ou FireOS pode se integrar com as projeções em tempo real, permitindo jogar em tempo real como se estivessem na mesma sala. Ele também possui uma ferramenta de digitalização de objetos, para que uma criança possa transformar um brinquedo em um quebra-cabeças.

O Glow custará US$ 249 e vem com um tapete, um estojo, peças de quebra-cabeças e uma assinatura de um ano da Amazon Kids+, um centro com milhares de livros, shows e aplicativos educacionais para crianças.

A Amazon também está lançando um novo assistente de voz que permite aos usuários interagir com personagens e receber histórias, piadas, curiosidades e mais sobre o universo Disney quando eles dizem “Ei, Disney”.

Um concorrente do Ninho

A empresa também anunciou um concorrente do termostato Google Nest por apenas um terço do preço. O Amazon Smart Themostat (US$ 59), desenvolvido em parceria à Honeywell, aprende os hábitos dos usuários, ajuda a reduzir o consumo de energia e faz os ajustes necessários.

Astro, o robô doméstico

Nós também passamos cerca de 50 minutos com mais novo brinquedo da Amazon, o Astro. Como outros os robôs anteriores, ele se concentra na paz de espírito, no monitoramento doméstico e no controle dos membros da família, além de proporcionar entretenimento.

No coração do Astro está a assistente inteligente da Amazon – portanto, a Alexa está a bordo apenas.

O que é exatamente Astro?

O Astro da Amazon é o primeiro robô doméstico da empresa e está sendo introduzido após quatro anos de desenvolvimento. Ele estará disponível no lançamento por um preço de US$ 999, contra o preço normal de US$ 1.449.

O Astro é um robô relativamente pequeno, que bate abaixo do meu joelho quando estou sentado. Ele pode se mover a até 3,2 quilômetros por hora pela sua casa.

Ele possui uma porta USB-C para carregar outros dispositivos – ou seja, você pode deixar seu telefone carregado no porta-malas. Fora da caixa, a Amazon enviará o Astro com um porta-copos. Assim, teoricamente, você pode colocar uma bebida no Astro e enviá-la a alguém.

A Amazon também nos informou que parceiros estão elaborando acessórios para o Astro. Furbo, a popular câmera para cães que permite filmar guloseimas, oferecerá um modelo que cabe na parte de trás do robô.

A Ziploc fará recipientes que cabem perfeitamente no “porta-malas” dele, e a Omron criará soluções de saúde como um sensor de pressão sanguínea. Estes utensílios, no entanto, serão vendidos à parte.

Como em outros robôs, há uma abundância de sensores embutidos no Astro. Sensores ultra-sônicos e sensores de altura ajudam a manter o rumo e a detectar obstáculos. Ele também possui câmeras de profundidade, que o ajudam a calcular a distância entre objetos.

Todos eles se unem para permitir que o Astro navegue com segurança ao redor de sua casa – e também evita que o robô tropece em você.

Na tela de 10 polegadas do Astro, há uma câmera de 5 megapixels. Atrás da tela está um braço que a mantém no lugar, e é como se fosse o mastro de um navio. Sim, o mostrador pode ser movido com a mão – ele pode ser inclinado de cima para baixo em até 60 graus, e da esquerda para a direita, em 45 graus, em qualquer direção.

Este mastro central pode se estender até 42 polegadas com uma câmera periscópica de 12 megapixels em cima por si só. Você não precisará estender manualmente com sua mão, pois pode pedir ao Astro para estendê-la ou controlá-la através do aplicativo acompanhante.

Portanto, o Astro é um robô doméstico com muita tecnologia dentro – também é alimentado por um processador dedicado a recursos de segurança e um processador da Qualcomm para todos os tipos de tarefas.

Com a câmera na tela, o Astro começará a reconhecer rostos através de identificação visual quando o recurso estiver habilitado. Isto fará com que o Astro saiba quem você é e outros membros de sua família. Não é tão avançado quanto o ID Facial da Apple, pois ele só usa recursos faciais básicos para reconhecer um rosto.

O que o Astro pode fazer?

Então, além do Alexa sobre rodas, o que o Astro pode fazer? Bem, é um dispositivo de monitoramento doméstico. Quando você adquire o Astro pela primeira vez, você o configura pelo aplicativo Astro (disponível para Android e iOS).

Você então dará ao Astro um tour por sua casa para que ele possa mapear o espaço, e como um aspirador automático, você pode nomear os quartos e até mesmo ajustar as barreiras. Você também terá a opção de bloquear certas áreas para proibir o Astro de navegar por lá.

Mesmo que você não opte pela integração do Astro, o Astro ainda assim apenas irá se locomover por sua casa, e você pode até assumir o controle ou dizer ao robô exatamente para onde ir. Uma vez no destino, você pode levantar ou baixar a câmera periscópica para ter uma visão melhor.

Pode ser uma maneira fácil de confirmar que você trancou uma janela ou não deixou a torneira aberta. Assim, quando você estiver fora ou mesmo enquanto estiver dormindo, o Astro pode vaguear por aí e ficar de olho.