Avanço para o Estado: COM 2.380 METROS, A 2ª MAIOR PISTA DE POUSO DO PARANÁ SERÁ INAUGURADA AMANHÃ

Com 2.380 metros, a segunda maior pista de pousos e decolagens do Paraná (atrás apenas de Foz do Iguaçu) será oficialmente inaugurada na próxima sexta-feira, 1º, às 15 horas, quando ocorrerá a solenidade de entrega das obras de melhorias e ampliação do Aeroporto Regional de Maringá pelo prefeito Ulisses Maia e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, também confirmou presença no evento.

Graças a investimentos na ordem dos R$ 81,5 milhões, oriundos de recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura e contrapartida municipal, as obras no Aeroporto Regional de Maringá foram iniciadas em 2019, envolvendo ampliação e modernização de pista e do pátio, além de implementação dos modernos instrumentos de auxílio de navegação aérea (ALS e ILS).

Depois da ampliação e modernização, o aeroporto maringaense fica pronto para receber aeronaves de maior porte e também um volume ainda maior de voos de carga, o que atende um dos anseios da Gestão Ulisses Maia, que é de internacionalizar a “marca” Maringá, estimulando negócios e parcerias com outros países e favorecer as importações e exportações da iniciativa privada local.

“Melhorias e ampliação em nosso aeroporto significam termos em mãos uma ferramenta valiosa para avançarmos ainda mais no desenvolvimento econômico. Daqui para frente, vamos assistir a um novo panorama de negócios com Maringá entrando de vez no radar internacional envolvendo importações e exportações”, diz o prefeito Ulisses Maia.

Conforme explica o superintendente do Aeroporto Regional de Maringá, Fernando Rezende, o Aeroporto de Maringá tem o maior potencial de desenvolvimento do Paraná e o 6º maior do Brasil. “Graças aos investimentos recentes, o local terá capacidade para receber três milhões de passageiros por ano”, comenta.

Entre as melhorias no aeroporto, destaca-se ainda a modernização da Torre de Controle, cujo Termo de Compromisso já foi assinado e o projeto de ampliação do Terminal de Passageiros com a instalação de pontes móveis (fingers) para o embarque e desembarque já está sendo desenvolvido pela Infraero, contratada para a obra de ampliação do local de 3,4 mil metros quadrados para 8 mil metros quadrados.

Novos voos

O Aeroporto Regional de Maringá completou 20 anos em 2021. Possui sítio aeroportuário e entorno totalmente preservados pelo plano diretor da cidade, permitindo, assim, sua expansão. As três principais companhias aéreas brasileiras operam no aeroporto: Azul, Gol e Latam ofertam voos para Curitiba, Campinas, Guarulhos, Congonhas (retorna em dezembro) e conexões para o Brasil e o mundo.

Em julho deste ano, a Azul Linhas Aéreas confirmou ampliação de destinos, tendo voos diretos para a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E neste mês de setembro, novos voos foram confirmados para atender a população na alta temporada 2021/2022. São voos diretos para Navegantes (SC), Rondonópolis e Cuiabá (MT) e Porto Seguro (BA).