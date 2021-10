CRESCE 217 % AS CONTRATAÇÕES PARA AS VAGAS DE EMPREGO DE PROFISSIONAIS COM 40 ANOS OU MAIS

Vagas de emprego depois dos 40! O mercado de trabalho vem cada vez mais voraz para qualquer faixa etária, mas quando é para quem já saiu dele e quer retornar, sempre pareceu impossível. Números de uma recrutadora vem dizendo o contrário a este preconceito etário e especialista na área conta o por que desta tendência e como o público de 40 anos idade ou mais podem se inserir no mercado.

Segundo dados levantados pela Gupy, uma empresa de recrutamento, o mercado tem avançado na diversidade de idades nas empresas no primeiro semestre de 2021.



Neste recorte de tempo, 10% das vagas de emprego publicadas pela Gupy foram preenchidas por profissionais na faixa etária de 40 a 50 anos – ainda que pareça uma porcentagem pouco expressiva – este número representa um aumento de 217% nas contratações de profissionais 40+.



A chegada dos 40 anos ainda é considerada por muitos como uma barreira no mercado de trabalho. Por preconceitos etários ou até de gênero, a recolocação nesta idade é mais crítica.



Segundo Tailon Ribeiro, CEO da empresa Lions Seminovos, esta exclusão é fora de tom afinal, existem diversos motivos para contratar alguém nesta faixa etária: “São pontos muito positivos: A experiência e cultura das pessoas mais velhas traz com elas um conhecimento maior, uma responsabilidade maior, vivência de mercado, buscam a estabilidade no emprego e isso ajuda já que eles querem ficar no emprego por muito tempo e não se aventurar.”