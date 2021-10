Descoberta: CHINA DESCOBRE POÇO PETROLÍFERO COM CAPACIDADE DE PRODUZIR 569 BARRIS POR DIA

A gigante estatal Corporação Nacional de Petróleo Offshore da China (CNOOC, na sigla em inglês) realizou uma descoberta de “grande porte” no campo petrolífero Kenli 10-2, localizado no sul da baía de Bohai, China, com uma profundidade média de água de cerca de 15,7 metros, informou a empresa nesta quinta-feira (30).

“O poço descoberto Kenli 10-2-4 foi perfurado e concluído a uma profundidade de 1.520 metros e encontrou zonas de petróleo com espessura total de aproximadamente 27 metros. O poço de avaliação foi testado para produzir aproximadamente 569 barris de petróleo por dia”, disse a CNOOC em nota reproduzida pelo portal Asian Oil & Gas. O local descoberto abriga petróleo pesado convencional e estima-se que contenha cerca de 100 milhões de toneladas em reservas. Xu Changgui, gerente do Departamento de Exploração da CNOOC afirmou que a descoberta “demonstra as amplas perspectivas para a exploração de estruturas litológicas em Bohai e tem grande importância como um guia para a exploração em bacias semelhantes”. Na semana passada, a CNOOC revelou que havia iniciado a produção de petróleo no campo petrolífero Bozhong 19-4, que também está localizado no sul da baía de Bohai. A empresa estima que o projeto de produção de petróleo de Bozhong pode render cerca de 11.000 barris de petróleo bruto por dia. O pico pode ser alcançado já em 2022, acredita a gigante do petróleo. (Da Redação com Sputnik/Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images))