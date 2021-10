Ecologia & Gerenciamento: UBS RECEBEM FORMAÇÃO EM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A gestão correta dos resíduos sólidos contribui com a “saúde” do meio ambiente e, consequentemente, com a dos cidadãos. Este foi um dos motivos pelos quais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente convidou representantes de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Foz do Iguaçu para a formação do Programa de Educação Ambiental na Administração Pública.

O curso foi realizado quarta e quinta-feira (29 e 30) no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI, no Bosque Guarani, e organizado pela Divisão de Educação Ambiental e Divisão de Gestão de Resíduos Recicláveis da secretaria.

O foco do conteúdo da capacitação foi a metodologia da coleta seletiva de resíduos recicláveis nos prédios públicos, em especial nas unidades de saúde, devido à retomada da coleta seletiva nas UBS, que foi paralisada em 2020 devido à pandemia de covid-19.

Foram abordados, ainda, com os representantes da Saúde, os programas de Educação Ambiental na Administração Pública e de Gestão de Resíduos Recicláveis, e o Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços da Saúde.

Fechamento de ciclo

Após o encerramento dos encontros com os representantes das UBS, a Secretaria de Meio Ambiente completa o primeiro ciclo de formação com todos os prédios públicos municipais: secretarias, autarquias, fundações, Câmara Municipal de Vereadores, unidades de saúde e unidades de ensino (escolas e centros municipais de educação), além de todos os colégios estaduais com sede em Foz do Iguaçu.

Roseli Barquez, chefe da Divisão de Educação Ambiental da pasta, contou que o próximo desafio é realizar um novo ciclo de encontros com a temática dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS da Organização das Nações Unidas, bem como avançar na elaboração do Banco de Boas Práticas Socioambientais.

“É importantíssimo este envolvimento de todos nas ações, projetos e programas realizados pelo Município, colaborando para que, cada vez mais, nossa cidade seja reconhecida como modelo de sustentabilidade”, destacou Roseli.