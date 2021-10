Evento: ABERTURA OFICIAL DO OUTUBRO ROSA

A Secretaria Municipal da Saúde promove nesta sexta-feira (1º) o evento de abertura do Outubro Rosa, o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. O encontro, voltado à servidoras municipais, acontecerá no SEST/SENAT e terá início às 8 horas.

As mulheres serão recebidas pela Secretária de Saúde, Rosa Maria Jerônymo e a Diretora de Atenção Primária, Jaqueline Tontini e acompanharão uma palestra ministrada pela médica radiologista Jenifer Fronza.

Ao longo do mês, todas as 29 Unidades Básicas de Saúde irão priorizar os atendimentos relacionados à Saúde da Mulher, intensificando as coletas de exames preventivos e promovendo ações de conscientização sobre o tema, como rodas de conversas e palestras.

As equipes de enfermagem das Unidades participarão de um encontro online com uma sexóloga, sobre os cuidados íntimos das mulheres.

A Secretaria de Saúde, em parceria com a Uniamérica, também irá promover ações de prevenção ao câncer de mama com as colaboradoras do supermercado Líder, nos dias 19 e 20 de outubro. Haverá ainda um dia “D”, para coleta de exames citopatológicos de colo uterino e agendamento de mamografias nas UBS, em 23 de outubro.

Outubro Rosa

Quando: 01/10/2021

Horário: 8h às 10h

Onde: SEST/SENAT (Rua Rufino Vilhordo, 155 – Parque Presidente)

O evento será restrito a 90 pessoas.