Foz do Iguaçu: FESTIVAL DAS CATARATAS ABRE ESPAÇO PARA A APRESENTAÇÃO DE INOVAÇÕES

Considerado um dos principais eventos do turismo nacional, o Festival das Cataratas – que acontece presencialmente nos dias 1, 2 e 3 de dezembro – vai servir como vitrine para a apresentação de soluções inovadoras aplicadas aos mercados do turismo, tecnologia e meio ambiente.

Batizada de “Startup Go! Call to Tour”, o espaço da Feira de Turismo e Negócios vai selecionar projetos e startups por meio de uma Chamada de Propostas. As inscrições seguem podem ser realizada até o dia 1º de novembro, com o envio de uma apresentação (com até 10 slides) e um vídeo, com até dois minutos de duração, que deverá ser hospedado no Youtube.

A seleção das propostas será realizada em duas etapas: Enquadramento (com a verificação dos requisitos de elegibilidade e adequação dos documentos submetidos) e Análise de Mérito (por meio dos pareceres técnicos dos assessores para o aperfeiçoamento da proposta).

Durante a análise também serão avaliados a adequação aos temas propostos (turismo, inovação tecnologia e meio ambiente), a aplicabilidade do sistema para solucionar problemas do mercado e viabilidade da execução da solução desenvolvida. O formulário completo e o regulamento estão disponíveis no site.

Os selecionados terão a oportunidade de ter um estande no Festival e interagir com o amplo público-alvo do evento, formado por agentes de viagens, operadores de turismo, destinos e atrativos, meios de hospedagens, companhias aéreas, instituições privadas e governamentais, imprensa especializada, influenciadores digitais, profissionais da hotelaria, prestadores de serviços, desenvolvedores de tecnologias, professores, pesquisadores, estudantes e outros profissionais.

(Da Redação com RicMais)