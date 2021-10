Foz do Iguaçu: TERMINA HOJE (1º), PRAZO DE DOCUMENTOS DE APROVADOS NO PSS DA EDUCAÇÃO

Candidatos aprovados no Processo Seletivo 001/2021 da Prefeitura de Foz do Iguaçu têm até amanhã (1º) para entregar a documentação de habilitação aos cargos de professor (a) e secretário (a) de escola.

A convocação começou no dia 21 de setembro e termina nesta sexta-feira, às 16h. Os documentos devem ser entregues na Diretoria de Gestão de Pessoas, anexo à sede da prefeitura, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 280 – Centro.

O início das atividades laborais acontecerá em 14 de outubro e a previsão é que no dia 18 as turmas de Maternal I e Berçário retornem aos CMEIS (Centro Municipal de Educação Infantil). “Após a convocação, estes novos profissionais passarão por um treinamento antes de iniciar as atividades nos CMEIs”, explicou a secretária de educação, Maria Justina da Silva. Foram convocados 250 professores e 32 secretários.

Os candidatos devem portar todos os documentos exigidos no edital para a habilitação ao cargo. A avaliação médica será agendada pela Diretoria de Gestão de Pessoas no ato da entrega da documentação.

Confira a documentação exigida para habilitação ao cargo:

– Carteira de Identidade (original e cópia simples), constando prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos e status de brasileiro nato ou naturalizado;

– Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia simples);

– Cartão do PIS, bem como respectivos extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal e/ou cartão do PASEP, bem como respectivos extratos emitidos pelo Banco do Brasil, respectivamente (original e cópia simples);

– Carteira de Trabalho (CTPS), identificação e verso qualificação civil (original e cópia simples);

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico: https://www.gov.br/esocial/pt-br, no menu “empresas e órgãos públicos” clicar em “consulta qualificação cadastral”, “consulta qualificação cadastral online” e seguir os passos indicados com o preenchimento dos dados pessoais, imprimir a tela do resultado da consulta e apresentar junto com a documentação;

– Título de Eleitor (original e cópia simples);

– Certidão de quitação eleitoral atualizada, se à época já possuía 18 (dezoito) anos (original);

– Certificado de Reservista ou documento equivalente (original e cópia simples) quando se tratar decandidato do sexo masculino;

– Certidão de Casamento ou Instrumento Público de Declaração de União Estável (cópia simples);

– Carteira de Identidade RG e CPF do cônjuge/companheiro (cópia simples);

– Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade e CPF dos filhos (cópia simples);

– Carteira de vacinação atualizada dos filhos menores de 14 anos (original e cópia simples);

– Comprovante de endereço atualizado (últimos 30 dias da convocação), comprovar o endereço por meio de entrega de cópias de conta de luz, de água, de telefone ou de IPTU, em nome do candidato, ou declaração de que o candidato reside no endereço indicado, que deverá estar assinada pelo candidato aprovado;

– E-mail (endereço eletrônico);

– Permissão do Comando em documento oficial, se candidato militar (original);

– Comprovante de escolaridade (original e cópia simples);

– Certidão de antecedentes criminais (original) emitida pela Justiça Estadual, obtida no Fórum de Justiça – Cartório Distribuidor, da Comarca da residência do Candidato; Candidatos residentes em Foz do Iguaçu, considerando que o Fórum está temporariamente fechado, a certidão poderá ser solicitada através do e-mail tabelionato@distribuidorfoz.com.br e certidão@distribuidorfoz.com.br;

– Certidão de antecedentes criminais (original) emitida pela Justiça Federal da comarca da sua residência no site (www.trf4.jus.br) com data da emissão não superior a 30 (trinta) dias;

– Carteira de vacinação atualizada do convocado, incluído a da COVID-19 (conforme Decreto Municipal 29464/2021), original e cópia;

– Uma foto 3×4 colorida e recente;

– Para a pessoa com deficiência, devem ser apresentados os documentos e normas conforme descrito no item 4 do Edital de Abertura.

