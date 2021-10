Importante Observação: TELESCÓPIO HUBBLE DETECTA MISTERIOSA ACELERAÇÃO DE NUVEM NO JÚPITER

O Telescópio Espacial Hubble da NASA detectou mudanças na Grande Mancha Vermelha de Júpiter, o sistema de tempestades do planeta em que os ventos externos se aceleraram durante a última década, disse na segunda-feira (27) a agência espacial norte-americana.

Os cientistas analisaram os dados do maior planeta do Sistema Solar, e descobriram que entre 2009 e 2020 a velocidade média na região externa da Grande Mancha Vermelha, conhecida como o anel de alta velocidade, aumentou em até 8%.

Foi também registrado que a velocidade dos ventos nessa região externa aumenta em cerca de 2,5 km/h todos os anos, “uma mudança tão pequena”, comentou Amy Simon, do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA em Maryland, EUA, que não seria possível detectá-la sem os dados do Hubble. Os cientistas ainda não sabem o que essa mudança poderia significar.

“Isso é difícil de diagnosticar, porque Hubble não consegue ver muito bem o fundo da tempestade. Qualquer coisa abaixo das nuvens é invisível nos dados”, comentou Michael Wong, da Universidade da Califórnia em Berkeley, EUA.

“Mas é um dado interessante que pode nos ajudar a entender o que alimenta a Grande Mancha Vermelha, e como ela mantém a energia”, acrescentou ele.

Ao mesmo tempo, nota a equipe de pesquisadores, os ventos na região interna daquela tempestade abrandaram significativamente, com as nuvens de cor carmesim girando no sentido contrário ao relógio a velocidades de cerca de 650 km/h, e que seu vórtice é maior do que a Terra.