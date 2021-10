Política: EM EVENTO DO PT, LULA DIZ QUE PARTIDO “NÃO PRESTA EM ALGUMAS COISAS”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante um evento da Escola Nacional de Formação do PT realizado virtualmente, nesta quarta-feira (29), que o partido “tem defeito”, “não presta em algumas coisas”, e que é “preciso consertar”. A informação foi dada pela revista Veja.

Apesar da crítica, o ex-presidente não indicou quais seriam os pontos a serem consertados.

“O PT tem todos os defeitos que a gente quer que ele tenha. Assim como a minha companheira Maria Hermínia Tavares diz, ‘o PT tem defeito, não presta em algumas coisas, mas é o meu partido’. E, se tem defeito, eu vou consertar e fazer ser perfeito. O que não posso é abandonar a cada tropeço”, afirmou Lula durante o evento do partido.

O ex-presidente fez ainda uma indicação do discurso que a legenda deve adotar no futuro, e fez um aceno às bases do partido.

“O PT não tem que ter medo de falar a linguagem do pobre, do negro, do índio, do desempregado, da classe média operária, da classe média bancária, do profissional liberal. A gente não tem que ter medo de defender essa gente. Se a gente começar a achar que a gente tem que ter discurso mais sofisticado, a gente vai virar um partido comum, e a gente vai acabar.”

(Da Redação com CNN)