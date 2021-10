SALVOS PARA SERVIR!

OREMOS: Senhor Deus, ajuda-me a servir ao Senhor com satisfação e ao meu próximo com toda generosidade. Ensina-me a ser produtivo no serviço de Cristo e nas boas obras que tens preparado para mim. Dá-me sempre humildade para servir a Ti e aos outros com os dons que me tens dado. Que eu possa ter empatia e ser mais parecido com Jesus, que negou a Si mesmo e serviu-nos, para o engrandecimento do Teu Reino. Te agradeço por tudo isso, em nome de Cristo, amém!