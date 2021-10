Foz do Iguaçu: FUNDAÇÃO CULTURAL VAI LEVAR PROGRAMAÇÃO DE NATAL ITINERANTE PARA OS BAIRROS

O Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu levará atrações também aos bairros da cidade. A Fundação Cultural planeja levar para dez praças e áreas públicas, em todas as regiões, atividades culturais gratuitas à população. As ações iniciam após a abertura das festividades, marcada para 1º de dezembro.

A programação da Fundação Cultural está sendo finalizada e deve contar com a apresentação de artistas locais credenciados no Projeto Corredor Cultural, como teatro, música, dança, circo, contação de história e patrimônio cultural.

Também em fase de conclusão está uma parceria com o Sesi, que irá ceder, a preço de custo, uma Unidade Móvel para auxiliar no evento. Serão dez bairros escolhidos: Vila C (Praça da Mentira); Porto Meira (Parque Remador); Jardim São Luis (Laguinho); Morumbi (Praça 7 de Setembro); Três Lagoas (Praça Central); Libra (Praça da Bíblia); Jardim Jupira; Vila Carimã; Vila Bananal e Aparecidinha.

De acordo com o diretor presidente da Fundação, Juca Rodrigues, a proposta é descentralizar as programações de Natal e aproximar a população do ambiente cultural da cidade.

“Algumas famílias talvez não tenham todas as condições para ao centro e aproveitarem a linda estrutura que será montada. Por isso criamos e estamos adequando essa proposta de tornar essa experiência acessível, em que todos possam curtir este momento mágico que é o Natal”, afirmou.

A diretora de Cultura da Fundação Cultural, Thaisa Praxedes, a programação pode contemplar ainda a apresentação de artistas dos próprios bairros no evento.

“Em 2019, realizamos no Jardim São Luiz uma programação de Natal que contou com artistas da própria região. Obtivemos um resultado muito animador e por isso queremos fazer isso novamente. Assim criamos uma identificação cada vez maior do morador com a arte”, pontua.

Será lançado nas próximas semanas um chamamento público para entidades que queiram se apresentar de forma voluntária e fazer parte da programação do Natal de Águas e Luzes de Foz 2021.

NATAL DE ÁGUAS E LUZES

A parceria entre Itaipu Binacional, Prefeitura de Foz do Iguaçu, Fundo Iguaçu e iniciativa privada tem a missão de realizar um Natal marcante para a população da cidade, após os períodos mais graves da pandemia de Covid-19.

Durante 35 dias a cidade ficará iluminada e terá um circuito que prevê uma Feira de Natal, com gastronomia e artesanato da tríplice fronteira, paradas de Natal, shows, oficinas para capacitar artesãos, além de outras atividades que ainda serão confirmadas.

Entre as principais atrações já garantidas, está um show e missa com o Padre Reginaldo Manzotti, no dia 22 de dezembro.

Outras novidades para o período serão a reinauguração do Gramadão da Vila A e a abertura dos Jogos de Aventura e Natureza, com direito a trupe circense, balonismo e apresentação da Banda Sinfônica do Exército.

(Da Redação com AMN)