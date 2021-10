Foz do Iguaçu: MORTES POR COMPLICAÇÕES DO CORONAVÍRUS CAÍRAM 50% EM SETEMBRO

O número de mortes por complicações do coronavírus (covid-19) caíram 50% no mês de setembro em Foz do Iguaçu, no comparativo com agosto. A afirmação tem como base a compilação dos boletins diários da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. No período, também houve uma queda acima de 6% no índice de novos casos confirmados da doença.

A queda acentuada nos principais indicadores da covid-19, a partir de julho, coincidiu com o avanço da campanha de imunização dos moradores. Foz do Iguaçu fechou o setembro com 19 vidas perdidas por complicações da doença, metade dos 38 registrados em agosto (queda de 50%). No último dia do mês, não houve registro de mais mortes.

O total de óbitos em setembro é o mesmo de junho do ano passado (19), antecedendo a chegada da primeira onda do coronavírus. Os maiores índices de óbitos, no pico da segunda onda, foram em março, abril e junho com 237, 135 e 133 mortes, respectivamente. Desde o início da pandemia, o município registrou 1.134 óbitos.

O índice de novos casos confirmados de coronavírus em setembro também apresentou queda. No período, foram computados 1.127 infectados – média de 37,5 por dia. O total é 6,7% menor que os 1.209 registros dos 31 dias de agosto – média diária de 39 novos infectados.

MAIS CASOS

A Vigilância Epidemiológica confirmou nesta quinta-feira (1º de outubro), 52 novos casos de covid-19, totalizando 44.339 registros da doença no município desde o início da pandemia. Destes, 43.020 pessoas já estão recuperadas, mais de 97% do total.

Dos novos casos divulgados hoje, 26 são mulheres e 26 homens, com idades entre seis meses e 74 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Do total de casos ativos na cidade, 144 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 41 estão internadas.

UTI E ENFERMARIA

Com o avanço na vacinação e a manutenção dos cuidados sanitários como uso de máscara e distanciamento social, o número internados na rede de atenção a pacientes com covid-19 também caiu em Foz do Iguaçu. De acordo com o Painel Coronavírus, das 70 UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, 20 estão em utilização (29% do total).

No Hospital Ministro Costa Cavalcanti, dos 20 leitos de UTI, oito permanecem em utilização (40% do total). Na somatória dos estabelecimentos de saúde, 31% das UTIs estão com pacientes do coronavírus. Dos 77 leitos de Enfermaria da rede em Foz do Iguaçu, 18 estão em utilização (23% do total).

Dos 47 pacientes internados em Foz do Iguaçu, cinco são de Santa Terezinha de Itaipu e Medianeira. De acordo com o Painel Coronavírus, dois pacientes seguem internados na UTI Pediátrica.

