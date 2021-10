Foz do Iguaçu: NÚCLEO DA AVENIDA BRASIL APRESENTA AO PTI-BR PROPOSTA PARA TRANSFORMAR CENTRO COMERCIAL DA CIDADE

A proposta de transformar a Avenida Brasil, centro comercial de Foz do Iguaçu, em um espaço mais atrativo, turístico e tecnológico, foi apresentado pelo Núcleo Avenida Brasil, da Associação Comercial e Empresarial (ACIFI), a diretoria do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR).

A ideia da revitalização da via comercial partiu de um grupo de empresários visando a criação de área de vivência, compras e turismo a céu aberto para a integração entre moradores de Foz do Iguaçu e turistas. “A iniciativa de resgatar a história da Avenida Brasil e torná-la um ambiente mais humanizado, inteligente e sustentável teve início em novembro de 2020 com poucos empresários e atualmente, o Núcleo da Avenida Brasil, já conta mais de 120 participantes”, relatou a integrante do núcleo, Simone Zolet.

Além da união dos empresários, o projeto de revitalização já conta com o envolvimento e o comprometimento de diversas entidades.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Segundo o consultor do Sebrae Marcelo Padilha, o planejamento estratégico da revitalização foi guiado pela criação de uma pesquisa para o recebimento de sugestões da população, empreendedores e colaboradores, por meio de oficinas para o alinhamento de expectativas e levantamento das necessidades. “A proposta de transformação da Avenida Brasil conta com seis estratégias de atuação, sendo elas a infraestrutura, negócios empresariais, atratividade e tecnologia, governança e lideranças, identidade de marca local e legislações”, destacou.

Também foram consideradas três premissas principais para o desenvolvimento do projeto: a participação ativa dos empresários, o comprometimento dos parceiros e a tomada de decisões envolvendo obrigatoriamente o Núcleo da Avenida Brasil.

AVENIDA BRASIL INTELIGENTE

A estratégia de ação que diz respeito a atratividade e tecnologia, tem como objetivo a elaboração do projeto da Avenida Brasil Inteligente. Para o Coordenador do Núcleo Avenida Brasil, Maurício Teixeira Costa, com a expertise do PTI-BR será possível dar andamento a esse plano que vai mudar a experiência de toda a população. “Buscamos soluções em tecnologias inteligentes que proporcionem bem-estar não só para o turista mas para toda a população que esteja frequentando a Avenida Brasil”, comentou. “Todos ganham com projeto, não só os empresários, mas a cidade como um todo. A Avenida Brasil está disposta a trabalhar para que isso se torne uma realidade”, complementou.

De acordo com o diretor superintendente, general Eduardo Garrido, o Parque Tecnológico, com sua expertise e rede de parceiros, apoiará a estruturação e execução do projeto para construir a melhor solução possível. “Queremos mais do que fazer uma entrega, mas também gerar inovação, renda, emprego e contribuir em iniciativas como essa que melhoram a qualidade de vida das pessoas”, afirmou. “Esse olhar está sempre presente na nossa equipe”, completou.

Garrido também relembrou a entrega das tecnologias da Rua Sergipe, em Londrina, realizada no início desta semana, onde tecnologias inteligentes foram utilizadas em uma rua comercial e que também podem ser replicadas e implantadas na Avenida Brasil, além dos resultados do próprio Programa Vila A Inteligente com seus editais de inovação, Hangar Startups e Smart Vitrine, que trarão cada vez mais empresas de tecnologia para o município, fortalecendo a estrutura do Hub Iguassu.

(Da Redação com Assessoria)