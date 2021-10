Frontera: ARGENTINA. QUÉ CAMBIA A PARTIR DE ESTE 1° DE OCTUBRE

Aquellas personas que provengan de países limítrofes o hayan permanecido en éstos durante los últimos catorce días previos al ingreso al territorio nacional, según dijo Florencia Carignano, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, no deberán hacer aislamiento social en caso de ser argentinos y contar con las dos dosis de vacunas contra el coronavirus.

«Esto se publicó hoy en el Boletín Oficial y a muchos pasajeros los agarró en vuelo. Pero ya hablé con la directora de Sanidad de Fronteras y los que no tienen esquema completo siguen yendo a hoteles, y los que tienen las dos dosis no hacen cuarentena», señaló hoy la funcionaria.

Así es como el Gobierno nacional oficializó, a través de la Decisión Administrativa 932/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la medida de exceptuar de realizar cuarentena a los argentinos y residentes en el país que hubieran viajado al exterior. Para ello, se deberá contar con el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país; hacer un PCR 72 horas antes de embarcar, un test de antígenos al ingresar al país, y otra prueba PCR entre el día quinto y séptimo desde el arribo al país.

Respecto a los pasajeros menores de edad, estos, al no estar vacunados, deberán aislarse en su domicilio y no en un hotel como estuvo previsto con anterioridad.En tanto, los turistas o extranjeros no residentes deberán contar con un seguro con cobertura Covid-19. También deberán tener un PCR al subir al avión y una prueba de antígenos tras el arribo, además de necesariamente tener el «esquema completo de vacunación».Por otra parte, los pasos fronterizos son: Misiones, Mendoza y Ushuaia.