SEGUINDO EM FRENTE

“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:13-14).

Lembranças e marcas dolorosas do passado parecem sempre querer voltar às nossas memórias. Algumas pessoas preferem se agarrar com unhas e dentes a essas recordações como forma de blindagem emocional ou de se esconder da realidade atual. Outros têm apego excessivo ao passado ou têm medo de viver algo novo.

Seja qual for a situação, a Bíblia nos ensina sempre a deixar o passado para trás.

Hoje somos convidados a refletir e agir tal como o apóstolo Paulo: esquecendo as coisas que ficaram para trás, avançar para as que estão à frente e prosseguir para o alvo das nossas vidas: Jesus Cristo!

Para não correr o risco de permanecer estagnado, sem viver o pleno chamado de Deus, uma coisa é preciso fazer: deixar o passado, confiar em Cristo e avançar!

Esquecendo o passado:

– Entregue toda a sua história a Deus. Confie que Ele pode curar toda dor e trauma que você já viveu.

– Ore, peça a Deus que o ajude a esquecer os sofrimentos do seu passado e que retire tudo o que o impede de avançar pela fé.

– Peça perdão pelos erros cometidos no passado. Perdoe aqueles que te feriram e perdoe a si mesmo.

– Não permita que o que te feriu no passado continue a faze-lo hoje. Feche a porta! Avance com fé rumo ao alvo: Jesus!

– Converse com pessoas mais maduras na fé sobre o que lhe aconteceu, peça que orem por você.

– Apegue-se à Palavra de Deus e busque ter um relacionamento mais próximo do Senhor.

OREMOS: Senhor meu Deus, obrigado por esta palavra. Ajuda-me a deixar para trás tudo o que me aconteceu no passado. Ensina-me a manter o foco da minha vida no alvo, que é Jesus. Que eu possa avançar, pela fé em direção a nova vida que o Senhor tem preparado para mim, todos os dias. Em nome de Jesus, Amém!

(Com Bíblia OnLine)