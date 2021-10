Turismo: 67 MIL PESSOAS SE CONECTARAM COM A NATUREZA

O Parque Nacional do Iguaçu conectou milhares de pessoas com a natureza exuberante das Cataratas do Iguaçu, ao todo 67.046 visitantes saíram com as energias renovadas no mês de setembro. Um crescimento de 45% se comparado com o mês de agosto, quando 45.996 pessoas visitaram o parque.

São pessoas que seguiram a tendência do turismo em destinos naturais. Atrações ao céu aberto, permitindo respirar ar puro como no parque. São 1.200 metros de caminhada pela Trilha das Cataratas, margeando a Maravilha Mundial da Natureza, com destaque aos sons de pássaros, que aparecem com mais frequência, às cores fortes e ao cheiro da mata nesta época do ano.

Entre os visitantes, os estrangeiros também estão voltando. Pessoas de 68 nacionalidades conheceram ou revisitaram o maior conjunto de quedas d’água do mundo. Brasileiros, principalmente das regiões Sudeste e Sul, lideram o ranking nacional. Depois do Brasil, lideram o movimento de recuperação: Paraguai, Colômbia, Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, México, Rússia e Uruguai.

Se você está pensando em visitar nos próximos meses irá se encantar. A vazão das Cataratas do Iguaçu é alta e a temperatura é mais agradável. Os dias no começo e meio da semana são mais tranquilos, você encontra o parque mais sossegado, é possível aproveitar melhor do passeio. O período ideal para caso você esteja em dúvida de quando viajar.

Para a sua visita lembre-se: a venda de ingressos é exclusivamente on-line pelo site das Cataratas do Iguaçu (www.cataratasdogiacu.com.br/ingressos), com agendamento de dia e horário para o passeio. Reservando o seu ingresso com antecedência, você garante a sua visita sem maiores preocupações. O parque realiza somente a venda pela internet.

Central de atendimento on-line (WhatsApp) – Se você quiser, pode receber dicas e informações sobre o Parque Nacional do Iguaçu poderá entrar em contato com a Central de Atendimento ao Visitante: +55 (45) 9137-3444 (wa.me/554591373444).

