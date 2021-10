Turismo: MAIORIA DOS BRASILEIROS DESEJA FAZER VIAGEM AO EXTERIOR, APONTA PESQUISA

O isolamento prolongado durante a pandemia aumentou a vontade do brasileiro de viajar para o exterior, de acordo com pesquisa da Wise.

Mais de 60% dos brasileiros sentem mais vontade de viajar para o exterior agora do que nunca, enquanto quase 30% estão planejando realizar uma viagem para fora do Brasil nos próximos seis meses.

Entre os entrevistados, 88% disseram que à medida que a situação volta ao normal, viajar internacionalmente é uma das coisas que mais esperam fazer.

Dados da Associação Brasileira das Empresas Áreas (Abear) comprovam o desejo dos brasileiros de viagem: no mês de setembro, a média diária de voos é de 74,6% em relação ao nível pré-crise.

O Nordeste é a região mais demandada – em especial as cidades Natal, Maceió, Porto Seguro, Salvador, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Porto de Galinhas e Aracaju.

Nas viagens ao exterior, sobressaem os destinos com menos restrições e abertos para brasileiros, casos de Dubai, México e Maldivas. No geral, a expectativa do setor é fechar 2021 com perto de 70% do faturamento de 2019.

(Da Redação com CNN)