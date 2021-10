Acidente na BR-277: EPISÓDIO NA BR-277 DEIXA 17 FERIDOS COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E CAMINHÃO

Um acidente na BR-277, em Porto Amazonas, nos Campos Gerais do Paraná, envolvendo um ônibus, deixou 17 pessoas feridas na madrugada deste sábado (2).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão lateral ocorreu por volta das 2h30, no quilômetro 153, quando o caminhão invadiu a pista contrária e atingiu o veículo que seguia de Guaíra para Florianópolis com 45 passageiros.

Em seguida, o ônibus tombou na pista. O motorista do caminhão seguiu até o pedágio mais próximo, após o acidente na BR-277, e pediu ajuda. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou em zero.

Conforme informações da polícia, 10 vítimas foram resgatadas em estado grave e sete com ferimentos leves. Todos foram encaminhados para hospitais da região. Por volta das 9h, os passageiros que não sofreram ferimentos foram realocados em outro ônibus.

O motorista que estava em descanso no momento do acidente na BR-277 contou que ajudou o colega, que estava com a perna quebrada, a sair do veículo.

Ainda segundo a PRF, o caminhão não portava disco de tacógrafo, que indicaria a velocidade do local e se havia respeitado a lei do descanso. O motorista do veículo de carga pesada foi autuado em flagrante.