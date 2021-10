Administração: AIFU FECHA TRÊS ESTABELECIMENTOS E APLICA 14 AUTUAÇÕES EM CURITIBA

A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) fechou três estabelecimentos comerciais e aplicou 14 autuações administrativas, que resultaram em R$ 110 mil em multas aplicadas pelo município. As ações aconteceram entre a noite de sexta-feira (01/10) e a madrugada deste sábado (02/10) em diversos bairros de Curitiba.

De acordo com o balanço, as equipes da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Urbanismo e da Guarda Municipal percorreram os bairros Batel, Ahú, Alto da XV, Centro, Centro Cívico, Jardim Botânico, Prado Velho, Rebouças, Barreirinha, Alto Boqueirão, Hauer, Água Verde e Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Ao todo, oito estabelecimentos comerciais foram vistoriados e três acabaram fechados por irregularidades, além de terem sido encontradas 558 pessoas nesses pontos, das quais oito foram abordadas. Durante os trabalhos também foram abordados 15 veículos e lavrados 15 Autos de Infração de Trânsito (AIT).

Em uma das situações, no bairro Batel, as fiscalizavam um bar e encontraram nove garrafas de gim, duas garrafas de uísque e 10 cigarros eletrônicos, todos sem nota fiscal. Sendo assim, o material foi apreendido e encaminhado à Receita Federal para as medidas cabíveis.