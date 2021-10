É POSSÍVEL RESISTIR AS TENTAÇÕES!

OREMOS: Senhor, ajuda-me quando sou tentado! Tem misericórdia e perdoa-me quando falho em resistir, pois até em pensamentos somos tentados diariamente. Sei que a tentação vem por meio daquilo que eu próprio cobiço e desejo, mas peço-Te que me livres do mal. Ajuda-me a fugir da tentação e não me colocar em situações propícias ao pecado. Quero e preciso estar sempre vestido da Tua armadura, oh Pai, para poder suportar as setas inflamadas do nosso inimigo! Obrigado por me ajudares a suportar! Não me deixes cair em tentação e livra-me de todo mal! Em nome de Jesus, amém!