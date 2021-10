Turismo: DESDE A REABERTURA DA FRONTEIRA, MAIS DE 120 MIL BRASILEIROS VIAJARAM A PORTUGAL

Um levantamento realizado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) mostra que cerca de 120 mil brasileiros entraram em Portugal desde a reabertura das fronteiras do país europeu, que aconteceu em 1º de setembro.

A análise leva em consideração a entrada de brasileiros tanto por fronteiras aéreas como marítimas, entre os dias 1° e 27 deste mês. A projeção foi feita a pedido da CNN.

O número de brasileiros que entraram em Portugal em setembro deste ano já supera os passageiros do mesmo período de 2019, momento pré-pandemia, quando cerca de 100 mil brasileiros entraram no país europeu.

O SEF mostra também que o número de turistas brasileiros que viajaram a Portugal até este domingo (26) pode ser ainda maior, já que a estimativa não contou as pessoas que ingressaram no país com passaporte português.

TURISMO

De acordo com a projeção, a maioria dos viajantes alega turismo como principal motivo da viagem para Portugal. Já as viagens por razões profissionais, como reuniões de negócios, aparecem em segundo lugar.

Os pedidos ou renovações de autorizações de residência em Portugal também registraram uma alta após a reabertura do país: 1,4 mil brasileiros fizeram a solicitação. Os dados são referentes até o último dia 23 de setembro, quando o serviço foi restabelecido.

Para o pesquisador e economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Renan Pieri, a alta nas viagens para Portugal se deve à demanda reprimida do mercado de turismo, que ficou parcialmente restrita por pelo menos 15 meses.

“A demanda por conta da pandemia foi reprimida. Muita gente postergou e refez os planos durante esses meses. E, agora que a Covid-19 dá sinal de diminuição do contágio, e com as fronteiras reabertas, as pessoas que podem vão, sim, viajar.”

PREFERÊNCIA POR PORTUGAL

O presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), Roberto Haro Nedelciu, afirmou, nesta terça-feira (28), que Portugal está entre os destinos mais procurados pelos brasileiros. Ele cita a facilidade do idioma como um dos motivos para a preferência pelo destino.

“Portugal sempre esteve entre os destinos mais vendidos e queridos pelos brasileiros e os motivos são muitos: facilidade do idioma, receptividade e atrativos do país, entre tantos outros. Claro que o fechamento das fronteiras na pandemia fez com que muitos países, inclusive Portugal, saíssem do topo, mas, com as reaberturas e flexibilizações acontecendo, o país com certeza voltará a figurar entre os mais procurados pelo público do Brasil. Fato que já começou a acontecer”, disse Nedelciu à CNN.

A TAP, companhia aérea portuguesa, também registrou um aumento na demanda nos voos que partem do Brasil para o país europeu. Segundo a empresa, a busca por passagens triplicou desde o início de setembro, quando comparado com os outros meses da pandemia de Covid-19.

(Da Redação com CNN)