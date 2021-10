Pandemia: MAIS 1,1 MILHÃO DE DOSES DA PFIZER CHEGARAM AO PAÍS NESTE SÁBADO (2)

Chega ao Brasil, neste sábado (2), 1.140.750 doses da vacina da Pfizer. O avião com o imunizante contra a Covid-19 pousa no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, por volta de 15h.

Mais 4.036.500 de doses da Pfizer serão enviados em quatro voos neste domingo (3).

Dos mais de 294 milhões de doses distribuídos pelo Ministério da Saúde aos estados, 84,2 milhões são da Pfizer.

A tecnologia de fabricação do imunizante é baseada em RNA mensageiro sintético, que auxilia o organismo a gerar anticorpos contra o coronavírus. Os imunizantes passam por um processo de controle de qualidade antes de ser aplicados na população.

O Brasil é um dos países que mais vacinam contra a Covid-19. Como resultado da campanha, há queda no número de internações e óbitos pela doença. Mais de 147 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, o que representa mais de 92% da população maior de 18 anos. Segundo o ministério, 92 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal.

