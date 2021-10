Fronteira: BLINDADO GUARANI AFUNDA DURANTE TREINAMENTO DO EXÉRCITO NO LAGO DE ITAIPU

Um veículo blindando Guarani afundou no Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu, na quarta-feira (29), durante um treinamento do Exército Brasileiro. Os militares que estavam no veículo realizaram uma saída de emergência. Ninguém ficou ferido.