Turismo: BETO CARRERO WORLD REALIZARÁ 2ª EDIÇÃO DO OKTOBERFEST

O evento ocorrerá entre os dias 9 de outubro e 15 de novembro, com direito a chope artesanal, música ao vivo, drinques, Pretzel, salsichas, Currywurst e torresmo prensado. Todos os adultos que visitarem o parque em outubro ganharão degustação de chope.

O parque ainda contará com três palcos de música ao vivo com bandas, como Vox3, Montarani, Cavalinho, Society, Cruzeiro, entre outras. Durante a noite, o local funcionará com horário estendido nas quartas e quintas até as 21h e, nas sextas e sábados, acontece o Night Session, com atrações até as 23h.

Quem quiser curtir o parque só no período da noite, o Night Session começa a partir das 17h nas sextas e sábados, com opção diferenciada de passaporte. Quem já estiver no local durante o dia não paga valor adicional, só o passaporte regular.

(Da Redação com PanRotas)