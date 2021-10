Ciência: COMO PESQUISADORES CONSEGUIRAM RESOLVER ENIGMA DE EPIDEMIA QUE DEIXOU 50 MIL CUBANOS CEGOS

“Eu era uma espécie de especialista e referência mundial em doenças do nervo óptico, então o pedido era para que eu fosse para Cuba o mais rápido possível”, conta Sadun, que hoje é membro do Doheny Eye Institute, afiliado à Universidade da Califórnia de Los Angeles (UCLA), nos EUA, em entrevista ao programa Witness.

E, embora estivesse entusiasmado com a ideia, era algo que precisava discutir com a esposa, dada a natureza da proposta.

“O fato de eu estar me metendo em uma (suposta) epidemia viral que estava cegando as pessoas de repente, era algo que eu precisava explicar a ela.”

Crise econômica

Preocupadas com uma possível epidemia viral tão perto da sua costa, as autoridades dos EUA concordaram rapidamente em autorizar a ida de Sadun para Cuba, apesar da proibição de viagens de cidadãos americanos ao país e da hostilidade declarada entre as duas nações.

“Quando cheguei, e ele me apresentou a algumas pessoas, me apresentou como Alfredo Sadun da OMS. No dia seguinte, me apresentou como médico e cientista italiano.”