Foz do Iguaçu: CÂMARA MUNICIPAL PROJETA GASTOS DE R$ 32,5 MILHÕES EM 2022

Com a aprovação do valor orçamentário para o próximo ano e graças à lei da transparência, o IGUASSU News levantou informações sobre a projeção de gastos da Câmara de Foz do Iguaçu. Só com vereadores e assessores, o que no organograma do Legislativo é citado como “setor político” estão previstos gastos de R$ 13,094 milhões.

Na peça orçamentária enviada ao Poder Executivo para que inclua os valores no Orçamento Global do Município, consta que os R$ 13 milhões serão destinados “às atividades do setor político, referentes às despesas com folha de vereadores e assessores legislativos e encargos sociais, viagens, diárias e serviços de consultoria”. Cada vereador receberá mensalmente, pelo menos, R$ 9.587,15. Cada um dos 4 assessores que cada vereador tem direito, terá garantido o salário mensal de R$ 8.902,76. Assim, os valores a serem recebidos pelos vereadores e seus assessores está garantidos nos mesmos valores que recebem atualmente, mas poderão ser reajustados, aumentado o que eles receberão mensalmente.

Com o setor legislativo (servidores de carreira e despesas com a administração, etc), incluindo coordenação, supervisão e administração geral estão previstos R$ 18,7 milhões. São recursos, segundo consta no documento, para as “atividades de coordenação, supervisão e administração geral, referentes às despesas com a folha de pagamento de servidores ativos e encargos sociais, bem como custos de viagens, diárias, cursos e treinamentos, consumo de água, energia elétrica, serviços terceirizados, etc.”.

Constam ainda R$ 700 mil para aquisição e reposição de equipamentos e materiais permanentes, tais como os de informática, móveis e utensílios, equipamentos de copa e cozinha e veículos leves.

Para a construção da sede própria da Câmara, foi previsto um valor apenas de R$ 1 mil para não fechar a rubrica, visto que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) determinou o fim do Fundo Financeiro criado para esse fim.

Com essas quatro unidades de despesas, o orçamento da Câmara para 2022 fechou em R$ 32,5 milhões. A proposta foi aprovada em sessão no último dia 14 de setembro. Vale lembrar que os valores são definidos pelos próprios vereadores devendo obedecer aos limites previstos na Constituição – artigo 29-A.

Consta na Carta Magna que “o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas”. O critério tem uma escala que varia de acordo com o número de habitantes do Município.

No caso de Foz do Iguaçu a faixa é dos municípios entre 100 mil e 300 mil habitantes, tendo direito a 6% da receita tributária (impostos e taxas) e das transferências obrigatórias efetivamente realizadas no exercício anterior. Para fins desse cálculo, considera-se nos números atuais o valor total de R$ 650 milhões, dos quais o Poder Legislativo de Foz tem direito a 6%, ou seja, R$ 39 milhões.

A Câmara explicou que para determinar o valor de R$ 33,5 milhões para o ano que vem “foram consideradas as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a evolução dos custos de manutenção da Casa de Leis, a geração de despesas oriundas da reposição de mobiliário, expansão e aperfeiçoamento das ações legislativas, bem como a inflação projetada para 2022”.

Informa ainda o Legislativo local que, dependendo dos rumos da política econômica nacional, o orçamento “poderá sofrer mutações para mais ou para menos durante o período”.

