País & Mundo: QUEIROGA TESTA NEGATIVO PARA COVID-19 E DIZ QUE RETORNARÁ AO BRASIL EM BREVE

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que testou negativo para a Covid-19 e disse que deve retornar ao Brasil “em breve”. “Meu novo exame de RT-PCR deu negativo para a Covid-19. Em breve retorno ao Brasil! Agradeço a todos que enviaram boas vibrações. Vamos em frente!”, escreveu o ministro nas redes sociais. Ele não informou a data exata em que voltará ao país. Queiroga testou positivo para a doença no dia 21 de setembro, quando acompanhava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nos Estados Unidos para a Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Ele tomou as duas doses da vacina e não teve sintomas graves. O ministro está em quarentena em um hotel de Nova York desde então.

