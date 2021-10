Coluna Caio Gottlieb: O PARANÁ NA EXPO DUBAI

Montada em uma monumental estrutura que custou a bagatela de 7 bilhões de dólares, a Expo Dubai espera receber durante os próximos seis meses pelo menos 25 milhões de visitantes ávidos não apenas pela curiosidade de conhecer novidades e tendências que prometem impactar as mais diversas atividades da vida cotidiana, mas, também, para abrir novos mercados e ampliar relacionamentos no comércio internacional.

Liderando um grande grupo de empresários e autoridades do estado, o governador Ratinho Junior desembarca lá no próximo sábado (9) para comandar rodadas de negócios com potenciais interessados em fazer investimentos no Paraná, dando prioridade para alguns setores considerados estratégicos para o desenvolvimento sustentável: automotivo; agronegócio; alimentos e bebidas; papel, madeira e celulose; bem-estar; e infraestrutura e tecnologia da informação; além de uma agenda específica para os municípios.

Um dos prefeitos confirmados na caravana é Leonaldo Paranhos, que há dias vem preparando farto material de divulgação para apresentar a possíveis investidores as oportunidades de negócios em Cascavel e também, na condição de presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, as potencialidades de toda a região.

“Essa é a maior feira de exposições do mundo, e uma ótima oportunidade para o Paraná apresentar todo o seu potencial de produção”, destaca o governador. “Não vamos fazer apenas uma apresentação, mas buscar a chance de fecharmos novos negócios. Queremos trazer investimentos, indústrias, parceiros, e queremos que os empresários paranaenses também possam vender seus produtos para outros países. Para isso, estamos levando a maior comitiva que o Estado montou com empresários nos últimos 30 anos.”

A primeira Exposição Universal ocorreu em 1851 em Londres, mas a mais lembrada de todas é a de 1889, em Paris, marcada pela construção da icônica Torre Eiffel.