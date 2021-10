Foz do Iguaçu: LÍDER DO PREFEITO NA CÂMARA TIRA INVESTIGAÇÃO DE LICITAÇÃO DA SAÚDE DE VEREADOR INDEPENDENTE

O programa Hora Foz JNT News revelou na sexta-feira passada (01-10), denúncia do empresário e fisioterapeuta Alexandre Marcos de Paula, que apontou possíveis irregularidades no Edital do Chamamento Público 02/2021, processo administrativo nº 35705/2021 para cadastramento de instituições de direito público ou privado, interessadas em prestar serviços de fisioterapia para a Prefeitura de Foz do Iguaçu.

A clinica de Alexandre de Paula, segundo relato do mesmo, presta este serviço desde 2016 e o chamamento se deu devido ao contrato dos serviços com os credenciados estar vencendo em novembro. Curiosamente, Alexandre declarou que nessa nova etapa de serviços, a Secretaria de Saúde retirou mais de 200 cotas (atendimento), da região central onde, hoje, se realiza atendimento de 420 cotas (atendimentos). “Ou seja, eles direcionaram quase 50% das cotas para a região norte, onde já existe o CERV por exemplo, que faz esses atendimentos e não teria essa necessidade”, disse Alexandre.

“Não quero afirmar aqui, mas parece que este chamamento estaria direcionado, já que o ex-secretário de saúde, atualmente de administração da Prefeitura, Nilton Bobato, além de ser membro do partido MDB, também é o responsável pela aprovação deste chamamento.”, declara o empresário. que suspeita de que poderia estar havendo uma tentativa de direcionamento da licitação para clínica que teria ligações com pessoas do MDB de Bobato.

O fato de retirar da região central centenas de cotas de atendimento, vai prejudicar e muito a população que depende do atendimento. “Por exemplo, a pessoa que antes fazia atendimento na região central e morador nos bairros adjacentes terão que se deslocar a região da Vila A e vila C para continuar ou iniciar seu tratamento. É no mínimo incoerente. Um serviço que já existe ser modificado desta forma retirando cotas. O que deveriam ter feito era o contrário, agregar cotas, já que temos uma demanda reprimida gigante de novas pessoas que necessitam da fisioterapia, principalmente no pós pandemia do COVID”, disse. “E o principal, porque direcionar as cotas tiradas da região para justamente onde está a clinica de propriedade de membros do MDB?”, pergunta Alexandre.

Alexandre de Paula entrou com um processo de impugnação do chamamento público e nele destaca inclusive que a coletividade neste caso estará sendo prejudicada, o que seria contra as regras da boa administração. Ressalta ainda que embora a prefeitura tenha poder discricionário e o interesse público está acima dos interesses do particular não se pode prejudicar a coletividade. O prazo para decisão da prefeitura se mantem desta forma ou não o chamamento encerra na quarta feira dia 6. Ele adiantou que aguardará a decisão da prefeitura e dependendo qual seja deve buscar também o Ministério Público.

LÍDER DO PREFEITO DEU “BYPASS” EM REQUERIMENTO DE JOÃO MORALES

Após o anuncio do vereador João Morales (DEM), de que apresentaria uma requerimento cobrando explicações do prefeito sobre a licitação denunciada pelo empresário Alexandre de Paula, o líder do prefeito Chico Brasileiro (PSD), vereador Kalito Stockel do PSD (foto principal da matéria) atravessou o vereador Morales, apresentando um requerimento sobre o mesmo assunto. Segundo fontes do IGUASSU News, a estratégia do líder de Chico Brasileiro seria impedir uma investigação profunda do assunto por um vereador que tem postura independente no Legislativo local.

Kalito, como é mais conhecido o edil “porta-voz” do prefeito na Câmara, até hoje, pelo que se sabe, não executou, a exemplo da maioria de seus pares, uma de suas atribuições constitucionais: fiscalizar os atos do Poder Executivo, portanto, nada mais natural que se gerem suspeitas sobre ele, em razão do “bypass” dado em João Morales. A fidelidade de Kalito a Chico Brasileiro é tão grande que ele, para que se tenha uma ideia, votou a favor do veto de Chico Brasileiro no Projeto de Lei dele, Kalito, aprovado no Legislativo e vetado prefeito. Kalito chegou a dar entrevista para a imprensa, dizendo que trabalharia pela derrubada do veto, mas, ao que parece, deve ter levado um “puxão de orelha” do prefeito e acabou votando a favor do veto do projeto que ele apresentou. Assim, é muito difícil de acreditar que o líder do prefeito fará realmente uma investigação séria sobre a denúncia de possível fraude no processo licitatório de contratação de serviços de fisioterapia.

O REQUERIMENTO QUE O LÍDER DO PREFEITO NÃO DEIXOU PROSPERAR

O requerimento que o vereador João Morales formulou e que deveria entrar na votação desta terça feira (5), mas que foi “bypassado” por Kalito Stockel, tinha os seguintes questionamentos:

– Relação do número de atendimento feito no período de 2.019 e 2021, ( quais clinicas contempladas)?

– Relatório do estudo de viabilidade para a transferência de cotas de atendimento do Centro para os bairros.

– Relatório das demandas reprimidas de atendimento aos pacientes que moram na região central e bairros, ressaltando as necessidades de cada região, constando no relatório de presença – RPAF (meses de Setembro e Outubro/2021).

– De quem é a responsabilidade de fiscalização dos contratos e seus artigos?

– Quais são os critérios de distribuição de cotas de fisioterapia no município? Levando em conta o tamanho e dimensão dos locais de atendimento?

– Qual é o critério para definir baseado nos contratos públicos na área da saúde, o pagamento de uma tabela e meia ou duas tabelas, para alguns prestadores , divergindo a tabela dos prestadores de fisioterapia, que recebem somente o pagamento de uma tabela?

Resta saber agora o teor do requerimento do líder de Chico Brasileiro. Será que os importantes questionamentos de João Morales estarão contemplados? Difícil crer…

(Da Redação do JNT News)