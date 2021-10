Foz do Iguaçu: NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SÃO EMPOSSADOS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu empossou nesta segunda-feira (04) os novos membros do Conselho Municipal de Educação para a gestão 2021/2023. A cerimônia aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e contou com a presença do vice-prefeito, delegado Francisco Sampaio, da secretária da educação, Maria Justina da Silva e do presidente da Câmara, Ney Patrício.

Foram empossados o novo presidente do Conselho Municipal de Educação, Edilson Carlos Balzzan, e a vice-presidente, Viviane Jara Benitez, além de outros 30 membros que representam o Poder Executivo, a comunidade escolar e a sociedade civil organizada.

Durante a cerimônia, a secretária da educação, Maria Justina da Silva, ressaltou o papel do conselho, como articulador e mediador das demandas educacionais junto aos gestores municipais. Ela também comentou sobre os novos desafios da atual gestão. “Esse conselho tem uma missão importante, que é a implantação do sistema municipal de educação, que dará mais autonomia para o município em suas ações. Estamos muito felizes com essa nova formação e desejamos um excelente trabalho a todos”.

O vice-prefeito, delegado Francisco Sampaio, foi quem empossou os novos membros e afirmou que o conselho é um importante pilar para uma gestão democrática. “Apoiar as ações do conselho é apoiar uma sociedade mais justa e igualitária”, disse.

COMPROMISSOS

A vice-presidente Viviane Benitez destacou que entre os compromissos do conselho está o de assegurar às entidades ou grupos representativos da comunidade, o direito de participar da discussão, formulação, avaliação e fiscalização das políticas municipais de educação, contribuindo para a gestão democrática do ensino. “O Conselho é um espaço para debate e construção de políticas educacionais. Convocamos a sociedade a participar e nos colocamos à disposição para que possamos construir uma gestão atuante e de luta”, comentou.

O novo presidente, Edilson Carlos Balzzan, disse que os novos desafios são grandes, tendo em vista a pandemia da Covid-19, que limitou as ações no último ano. “Este colegiado atuará fortemente em prol das políticas públicas educacionais. Juntos, venceremos as dificuldades e faremos todos um excelente trabalho”, afirmou.

HOMENAGEM

A posse dos novos membros foi marcada por uma emocionante homenagem a professora Elaine Bernardes Ribeiro, que faleceu em 29 de maio deste ano, vítima da Covid-19. Elaine era presidente do Conselho Municipal de Educação e também foi secretária geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SISMUFI).

FORMAÇÃO

O Conselho Municipal de Educação de Foz do Iguaçu é um órgão colegiado, de caráter permanente, representativo da sociedade civil organizada, com as funções consultiva, propositiva, de acompanhamento e controle social, mobilizadora, fiscalizadora, e com a finalidade de coordenar e assessorar o Poder Público Municipal, para estabelecer as políticas da educação do Município e ainda funções normativa e deliberativa para as questões de interpretação legal e de emissão de normas complementares para o ensino e educação.

Além do presidente e vice, o conselho é composto por membros do Poder Executivo, Profissionais da Educação Pública Municipal, Instituições Privadas que ofertam educação infantil, Instituições de Ensino Superior da Rede Pública, Representantes do Núcleo Regional da Educação, Associação de Pais e Mestres das escolas públicas municipais (APMS), Conselhos escolares, Sindicato dos Profissionais da Educação e Representantes da Sociedade Civil Organizada.

PRESENÇAS

Também participaram da cerimônia os diretores da secretaria da educação, representantes de instituições de ensino e os vereadores Adnan El Sayed, Anice Gazzaoui, Kalito Stoeckl, Cabo Cassol, João Morales e Yasmin Hachem.

(Da Redação com AMN)