Política: ASSEMBLEIA APROVA BANCO DE DADOS GRATUITO SOBRE HISTÓRICO DE VEÍCULOS

“O objetivo é garantir maior segurança no trânsito, uma vez que o acesso gratuito a todos os detalhes do veículo que a pessoa pretende adquirir trará transparência à compra e evitará dores de cabeça após a negociação”, destacou o deputado Soldado Fruet (PROS), autor da proposta assinada em coautoria pelo colega de bancada, deputado Homero Marchese.

Elaborado com a participação de técnicos do Detran-PR, o projeto prevê que, mediante consulta ao site do órgão com o número do Renavam do veículo, deverão estar disponíveis as seguintes informações: quilometragem na data da última transferência; registro de furto ou roubo; registro de sinistro, como acidente e incêndio, quando comunicado por autoridade administrativa ou judicial, indicando, quando possível, o detalhamento do dano causado; adulteração e clonagem; bloqueio por decisão administrativa ou judicial, com a indicação do tipo de vedação, como proibição de alienação ou circulação, entre outras; além de outras informações relevantes.

De acordo com o último anuário estatístico divulgado pelo Detran-PR, em 2019 foram leiloados 30.027 veículos no Estado, dos quais 1.381 foram colocados em circulação novamente e 24.304 foram reciclados, ou seja, tiveram suas peças postas no mercado para venda. “Tendo acesso sem custo a informações confiáveis sobre o histórico, o proprietário de um veículo sinistrado poderá fazer a manutenção adequada e, assim, evitar acidentes de trânsito”, ressaltou o Soldado Fruet.

Conforme o PL, as informações deverão: conter, quando possível, fotografias do estado do veículo no momento da ocorrência; ser apresentadas em campos individualizados, que conterão os dizeres “não consta”, em caso de ausência de ocorrência; ser apresentadas de forma permanente, salvo em caso de revisão da informação, após procedimento regulamentado por ato normativo do Detran-PR; conter o histórico do veículo, a partir da compilação, em campo próprio, de todas as ocorrências já registradas com as respectivas datas, ainda que, no momento da consulta, a restrição tenha sido baixada ou solucionada.

(Da Redação com Assessoria;Foto: Dálie Felberg/ALEP)