Turismo: ILHABELA. O PARAÍSO DO ECOTURISMO

Possue uma preservação de 85% do território pelo Parque Estadual de Ilhabela – com mais de quarenta praias, trilhas para diferentes perfis de visitantes, pontos de mergulho e dezenas de cachoeiras.

A diversidade de atrativos naturais demonstra que o ecoturismo e as atividades ao ar livre tornam Ilhabela um destino diferenciado, seja para aqueles que viajam em família, com os amigos ou sozinho. A biodiversidade dos mares proporciona um espetáculo de golfinhos e baleias que encanta os banhistas em diferentes épocas do ano.

E para os viajantes que gostam de se aventurar pela cultura e história da ilha, a Fazenda Engenho D’água, local histórico tombado pelo Iphan, concentra a antiga sede de um dos principais engenhos de cana-de-açúcar do litoral paulista. Já no Centro Cultural Waldemar Belisário, os visitantes podem ter contato com réplicas de navios naufragados e as lendas sobre tesouros e piratas que percorrem o imaginário do arquipélago, além de conferir diferentes exposições itinerantes.

São 14 comunidades tradicionais que vivem no entorno da ilha e são essenciais para a preservação dos saberes e da cultura caiçara, principalmente nas praias de Castelhanos e Bonete, onde vivem da pesca e do Turismo.

As agências de receptivo dispõem de uma série de passeios, como off road ou terra e mar para Castelhanos, passeios de barco para o Bonete, passeios privativos de lanchas para praias sem acesso a carros e passeios de escuna.

Quando o assunto é retomada, Ilhabela já está preparada. Realizou o retorno presencial da Semana Internacional de Vela de Ilhabela e o 26º Festival do Camarão, ambos com sucesso de público. A agenda de entretenimento para os próximos meses também está recheada de eventos: Boteco Cultural, Ilhabela Bird Week, festivais de música, Abertura da Temporada de Mar e Mergulho, entre outros. Isso sem contar que o destino se tornou um paraíso do anywhere office durante a pandemia, atraindo muitas pessoas que desejaram fazer uma quarentena em meio ao paraíso.

A expectativa é recuperar o fluxo turístico, com ocupação hoteleira média em 80%, alcançada na última temporada e próxima aos 100%, como era habitual antes da pandemia. Apesar de todos os desafios colocados pela covid-19, Ilhabela está se reinventando e retomando com sucesso o que faz de melhor: proporcionar férias completas e inesquecíveis.

