China: MAIOR FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA RÚSSIA MITIGA PROBLEMAS DE ELETRICIDADE

A pedido de Pequim, a empresa estatal de energia da Rússia Inter RAO dobrou o abastecimento para a China em outubro em relação ao ano anterior.

A exportação é realizada por todas as três linhas de transmissão de alta voltagem, incluindo a linha Amurskaya-Heihe.

“Desde 1º de outubro, o tempo de operação da estação de conversão [Heihe] de 500 quilowatts com carga máxima (750 megawatts) foi aumentado de cinco horas para 16 horas por dia, o que aliviou significativamente a situação precária com o fornecimento de energia”, segundo o comunicado da SGCC.

A linha de transmissão Amurkaya-Heihe é a linha de transmissão transfronteiriça da classe de tensão mais elevada na China, revelou a empresa.

Além disso, a SGCC reforçou as inspeções e controle de funcionamento das subestações de conversão para garantir a operação estável do equipamento elétrico.

As autoridades de várias províncias da China, principalmente no nordeste do país, tentam lidar com cortes de aquecimento e energia por causa da escassez e alto custo do carvão e também do aumento de preços do gás natural.

Os cortes de energia ocorrem enquanto Pequim pretende reduzir as emissões de dióxido de carbono e uso de carvão e desenvolver uma economia verde.

(Da Redação com Sputnik)