Coluna Caio Gottlieb: LULINHA, PAZ E AMOR

O que interessava aos organizadores dos protestos do último sábado (2), convocados em resposta às gigantescas manifestações de 7 de Setembro favoráveis a Bolsonaro, era provar que a esquerda, sempre às turras, agora está unida em fraterna harmonia para enfrentá-lo nas eleições presidenciais de 2022.

De fato, raras vezes se viu tamanha demonstração de respeito, cordialidade e carinho entre adversários agora irmanados para derrotar o inimigo comum.

Depois de discursar sob estrepitosas vaias na avenida Paulista, o ex-governador Ciro Gomes desceu do caminhão de som acompanhado de seus assessores e encontrou militantes petistas enfurecidos em frente ao carro que lhe aguardava.

Um deles tentou jogar uma garrafa de bebida no pedetista e foi contido por policiais, enquanto outros atiraram pedaços de madeira no veículo e Ciro respondia xingando os agressores de “fascistas vermelhos”.

O registro do incidente feito por um portal de notícias ligado ao PT externou a enorme decepção do editor com o desfecho do episódio: “Infelizmente, a Polícia Militar, covarde como sempre, jogou spray de pimenta e dispersou os manifestantes. Não foi dessa vez! Mas ficou o recado: o povo não é obrigado a aceitar calado a presença desse palhaço em seus atos.”

Acho que entendi: da próxima vez eles vão recepcionar o coronel da política cearense com flores e pombas brancas.

Vai ser muito lindo.