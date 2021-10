Foz do Iguaçu: COM VAGAS PARA TORNEIO MUNDIAL DE ESPORTS, CBGE ABRE AS INSCRIÇÕES PARA O DESAFIO CATARATAS DO IGUAÇU

A Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE) abriu as inscrições para as seletivas do Desafio Cataratas do Iguaçu – A Tríplice Fronteira. As vagas são limitadas, gratuitas e devem ser feitas pelo site da CBGE, na aba “Eventos”. São duas modalidades: eFootball PES 2021 (https://bit.ly/2YkdVIW) e Street Fighter V (https://bit.ly/3laj7Is).

O evento acontece em Foz do Iguaçu nos dias 23 e 24 de outubro, mas os finalistas já começam a ser definidos no sábado (9), com jogadores de todo o Brasil participando da primeira fase, em formato on-line. Os quatro melhores classificados de cada modalidade virão à cidade, com tudo pago, para disputar os confrontos finais, as vagas para o mundial em Singapura e premiações totais de R$ 15 mil.

A competição é organizada em parceria com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e apoio da Itaipu Binacional. A previsão é receber até duas mil pessoas por dia no local, de acordo com o avanço da vacinação contra a Covid-19. Está prevista também a presença de jogadores profissionais e influenciadores digitais, além de áreas para jogos, cultura, dança, praça de alimentação e outras atrações.

Três modalidades de esportes eletrônicos estarão presentes: eFootball PES 2021, Street Fighter V e Counter-Strike: Global Offensive, com a exibição de grandes jogadores.

Foz do Iguaçu foi selecionada pela entidade por ser um dos mais importantes pontos turísticos da América Latina e com forte capacidade de sediar eventos de grande porte. Respeitando os protocolos sanitários, o “Desafio Cataratas do Iguaçu – a tríplice Fronteira” fará parte da retomada dos eventos presenciais no Brasil.

Paulo Ribas, presidente da CBGE, comentou sobre a importância do campeonato para a comunidade dos E-sports e para a cidade de Foz do Iguaçu. “Vejo este torneio como uma grande oportunidade de mostrar a força dos E-sports no Brasil. Será um evento de grande porte, realizado em um dos principais polos turísticos da América Latina e de forma presencial. Isso atrai a atenção de muitas pessoas, além, é claro, de investidores. Uma competição com todos os ingredientes para ser um marco para a cidade e para os esportes eletrônicos”.

Para o prefeito Chico Brasileiro, o evento é uma oportunidade de Foz se consolidar como uma das capitais dos esportes eletrônicos no Brasil. “Esse setor conta com um envolvimento mundial de jovens que se interessam muito por tudo o que isso representa. Foz do Iguaçu já tem o turismo, que pode ser aliado aos eventos de jogos eletrônicos. Entramos de cabeça neste projeto, pois faz parte da nossa retomada econômica. Queremos transformar Foz no polo de E-sports da América Latina”.

O evento terá transmissão oficial na Twitch da CBGE, acessível também pela CBGE TV. Uma iniciativa da Confederação para promover os esportes eletrônicos no Brasil, com campeonatos que ajudam a dar visibilidade para atletas e times de diferentes regiões do país.

Para isso, a entidade conta com afiliadas em diversos estados que contribuem com o processo de seleção de participantes e, em alguns casos, eliminatórias regionais também.

CAMPEONATO MUNDIAL

Este será o primeiro evento classificatório do Brasil para o Global Esports Games, campeonato mundial de E-sports promovido pela GEF (Global Esports Federation) que acontecerá no mês de dezembro 21, em Singapura, e que pretende se repetir a cada ano, em países diferentes.

Em 2022, será em Istambul, na Turquia, e a sede de 2023 será Riad, capital da Arábia Saudita. No Desafio Cataratas do Iguaçu, as modalidades que contam com premiações e vagas diretas para o torneio mundial são Street Fighter V e eFootball PES 2021, ambas disputadas no PlayStation 4. Já no CS:GO, os confrontos serão de exibição, sem vagas para outras competições, e a modalidade contará com um desafio entre Brasil e Paraguai.

Com informações da Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE)

(Da Redação com AMN)