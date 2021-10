Foz do Iguaçu: PREFEITURA VAI LICITAR AINDA EM 2021 QUATRO GRANDES OBRAS

A Prefeitura vai licitar, ainda neste semestre, quatro grandes obras em Foz do Iguaçu. A informação foi confirmada pelo prefeito no último sábado (2). O plano inclui a revitalização das avenidas Olímpio Rafagnin, General Meira, Costa e Silva e a reforma e ampliação da escola municipal João da Costa Viana, em Três Lagoas.

Os investimentos previstos são superiores R$ 24 milhões, disse.

O prefeito destacou que, durante a semana, a Prefeitura realizou a licitação para a escola municipal Cândido Portinari, no Jardim Petrópolis, que terá investimento de R$ 4,4 milhões. Os recursos para esta obra estão reservados no Orçamento Participativo de 2019, indicada entre as prioridades pela população nas reuniões, recordou o prefeito. Outra obra na região de Três Lagoas, adianta Chico Brasileiro, é a Escola João da Costa Viana.

OBRAS VIÁRIAS

O prefeito adiantou ainda que a prefeitura lançará em breve as licitações das avenidas General Meira e da Costa e Silva, duas vias que integram o corredor turístico de Foz do Iguaçu. A revitalização das duas vias estão orçadas em mais de R$ 12 milhões.

Ele ainda informou que o projeto para a rua Jorge Sanwais para ligar o centro ao Jardim Guarapuava já está sob análise no Instituto das Águas em Curitiba.

Outra grande obra, o projeto do Trevo do CTG Charrua, segundo o prefeito, está sendo feito pelo Fundo Iguaçu.

(Da Redação com AMN)