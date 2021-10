Agronegócio: VERMELHO PARTICIPA DE ENCONTRO DE BOLSONARO E BANCADA RURALISTA

O presidente Jair Bolsonaro e Tereza Cristina, ministra da Agricultura, recebem nesta quarta-feira (06), a bancada do agronegócio, O encontro foi em café da manhã oferecido no Palácio do Planalto, para líderes do Governo no Congresso e congressistas aliados do Executivo, dentre eles o deputado federal Vermelho (foto ao lado), de Foz do Iguaçu.

“Entre os assuntos da pauta, estavam os instrumentos de financiamento e o investimento no setor, tais como a logística, o projeto Br do Mar, de incentivo à navegação de cabotagem; o Fiagro e projetos em andamento no Congresso, como os que tratam da regularização fundiária e do licenciamento ambiental”, disse o deputado Vermelho com exclusividade ao IGUASSU News. “A bancada continua firme no apoio ao governo Bolsonaro.”, complementou o deputado iguaçuense.

“Direta e indiretamente, segundo mostrados pelos números, o agronegócio é responsável por cerca de 50% do empregos no país, e as exportações do setor são vitais para o equilíbrio do superávit da balança comercial. Nosso país, como dito pelo presidente Bolsonaro em seu recente discurso na ONU, ocupando apenas 14% da área de nosso território, produz alimento para 1 bilhão de pessoas, ou seja, cerca de quatro vezes a população brasileira. Portanto, o nosso eficaz agronegócio do país é importante para todo o mundo.”, concluiu Vermelho para o IGUASSU News.

Exportações do agronegócio atingem US$ 10,9 bilhões em agosto

Somente em 2013, as exportações brasileiras do agro tinham alcançado a marca para o mês. A alta dos preços no mercado externo favoreceu o resultado.