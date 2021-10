Carnaval 2022: VENDA DE INGRESSOS PARA A SAPUCAÍ COMEÇA NA PRÓXIMA SEMANA

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) vai iniciar a venda de ingressos para o Carnaval 2022 no Rio de Janeiro.

A ideia é que a partir do dia 14 de outubro já seja possível adquirir entradas para as arquibancadas especiais e cadeiras individuais para o desfile do grupo especial na Passarela do Samba. Até o momento, não foram divulgados os valores dos ingressos, mas a expectativa é a os preços sejam disponibilizados em breve.

Por sua vez, a reserva de camarotes para a Marquês de Sapucaí teve início e as vendas se esgotaram em menos de um mês. Neste ano, o carnaval no Rio de Janeiro foi cancelado por causa do avanço da Covid-19 no município. No entanto, a festividade é aguardada, assim como o tradicional Réveillon em Copacabana, que antes da pandemia costumava receber mais de dois milhões de pessoas.

Na cidade doRio de Janeiro, 85% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 57% dos moradores estão com o esquema vacinal completo.

(Da Redação com Jovem Pan)