Coluna Caio Gottlieb: O FUTURO DA MEDICINA

Um dos mais renomados especialistas brasileiros em tecnologia, inovação e tendências, áreas nas quais aprimorou-se com mestrado, MBAs e cursos de extensões executivas em prestigiosas instituições internacionais, Arthur Igreja estará em Cascavel no próximo dia 14 a convite da Associação Médica para falar no anfiteatro Emir Sfair, às 19h30, sobre o tema “Inovação em Saúde.”

O evento, que tem inscrições abertas no site da entidade, é realizado em comemoração ao Dia do Médico, que transcorre na data de 18 de outubro, e conta com o patrocínio da Unicred, do grupo WNBC, do Biopark e da Unimed, entre outros apoiadores.

A propósito, quem quiser ter um spoiler sobre o conteúdo da apresentação e conhecer os rumos para os quais a humanidade está sendo levada nos mais diversos campos do conhecimento, não pode perder o programa Jogo Aberto deste sábado (9), na TV Tarobá, a partir das 18h50, com transmissão simultânea pelo portal da emissora.

Arthur é o meu entrevistado desta semana.