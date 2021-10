COMUNHÃO COM A PALAVRA DE DEUS!

“Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo” (1 João 1:3).

É interessante o modo como Deus se interessa em ter comunhão com a sua criação.

A Bíblia diz que o nosso Deus não abandonou o universo que fez, mas o sustenta e dele cuida constantemente.

O Senhor se dispôs a ter comunhão com os homens, de uma forma muito especial. Desde o princípio, Ele ia ao jardim conviver com Adão e Eva. Depois, veio na pessoa de Jesus Cristo, conviveu com seus discípulos, habitou no meio de nós… E deu aos filhos o Espírito Santo, consolador que habita com aqueles que creem em Jesus (João 14:26).

No versículo bíblico de hoje, João testemunha que os apóstolos compartilharam conosco o evangelho, tudo o que viram e ouviram de Jesus.

A comunhão que os apóstolos mantiveram com Deus é hoje repassada a nós por meio da Palavra.

Que a nossa comunhão com Deus, com o Evangelho e entre os cristãos de todo mundo seja mantida também com você.

Tenha comunhão com Deus neste dia!

– Conecte-se: Deus está presente, mesmo quando você não está consciente disso!

– Fale com Ele: oração, louvor, agradecimento e pedidos são boas maneiras de se comunicar com Deus.

– Esteja ligado na Palavra: Leia, medite, entenda e pratique! Busque conhecer a Deus por meio da Bíblia sagrada.

– Ande nos passos dos primeiros discípulos. Estude e compreenda o Novo Testamento.

– Reúna-se em uma comunidade cristã: tenha comunhão com outros crentes. Encoraje irmãos, partilhe a fé, conviva com amor!

OREMOS: Senhor, eu te agradeço pela tua Palavra! Ela é viva, eficaz e transforma as nossas vidas. Ajuda-me a ler, compreender e praticá-la com dedicação e empenho. Que eu cresça e permaneça em comunhão contigo todos os dias, por meio do conhecimento de Jesus Cristo. Que a Palavra seja luz para minha vida e sempre me dirija para estar mais junto do Senhor. Em nome de Jesus! Amém.

(Com Bíblia OnLine)