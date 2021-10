Foz do Iguaçu: CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO SERÃO INSTALADAS NO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO

O Terminal de Transporte Urbano de Foz do Iguaçu vai receber quatro câmeras de videomonitoramento para ampliar a segurança no local. Os equipamentos ficarão em pontos estratégicos do espaço e serão operados a partir da Central de Monitoramento, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A instalação está sendo feita pela equipe da Guarda Municipal, com o apoio da Secretaria de Obras, que cedeu, por meio da Diretoria de Iluminação, os postes onde ficarão as câmeras, com tecnologia de filmagem em 360° e fixas, com precisão maior das imagens.

O reforço na segurança integra a série de intensificações na segurança do TTU, como a presença de equipes da GM de forma permanente no local para atender às solicitações de usuários e comerciantes que trabalham no terminal.

“Estamos mantendo o policiamento centralizado no terminal, principalmente para atender aos horários de pico e movimento. Com as câmeras, os usuários do transporte coletivo e comerciantes terão uma sensação ainda maior de segurança, pois a precisão das imagens que recebemos garante isso”, conta o secretário municipal de Segurança Pública, Reginaldo da Silva.

O terminal também recebeu melhorias na estrutura, como uma nova fachada com cascata e espelho d’água, cobertura entre os blocos, guias de acessibilidade e novos bancos, e adequações nos banheiros.

“Melhorar o terminal influencia diretamente na melhoria no transporte público. Fizemos a primeira grande reforma desde 2003, pois era mais do que necessário oferecer um espaço digno a todos que utilizam diariamente o TTU”, afirma o diretor superintendente do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, Licério Santos.

SEGURANÇA NO MUNICÍPIO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública realiza também a instalação de câmeras de segurança no Complexo Bordin e no prédio da Guarda Municipal.

“Estaremos reaproveitando equipamentos que serviam ao monitoramento da cidade. Como dentro dos prédios públicos a demanda seria menor, podemos manter o controle e reforçar a proteção também para esses servidores”, completa Reginaldo.

Foz do Iguaçu possui mais de 250 câmeras de monitoramento em pleno funcionamento 24h. Todas as imagens são analisadas pelo Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, composta pelos efetivos municipais, estaduais e federais.

(Da Redação com AMN)