Política: DEM APROVA FUSÃO COM PSL E NOVO PARTIDO UNIÃO BRASIL É ANUNCIADO

Em evento em Brasília, os presidentes do DEM, ACM Neto, e do PSL, Luciano Bivar, anunciaram nesta quarta-feira (6) a fusão entre as siglas para a criação do partido União Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda precisa aprovar o novo partido.

Atualmente, o DEM tem 28 deputados e seis senadores, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O PSL tem 53 deputados e uma senadora. ACM Neto afirmou nesta quarta-feira (6) que a expectativa é de que a fusão leve à formação da maior legenda do país. Segundo o portal UOL, todavia, o PSL deve perder entre 20 e 25 deputados mais alinhados ao bolsonarismo, já que estes devem seguir o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na nova legenda que o presidente escolher. Bolsonaro foi filiado ao PSL e estava no partido quando foi eleito, em 2018. O presidente deixou a legenda em novembro de 2019, dividindo a sigla em duas alas: a de Bolsonaro e a de Bivar. (Da Redação com Sputnik)