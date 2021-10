Foz do Iguaçu: CATARATAS DO IGUAÇU, ESPETÁCULO DA NATUREZA, SÃO DESTAQUE NACIONAL

O aumento da vazão para 2,9 milhões de litros d’água por segundo das Cataratas do Iguaçu, classificadas como espetáculo da natureza, é destaque nos noticiários da TV Globo (Hora 1 e Jornal Hoje) e da CNN Prime Time.

“O volume de água nas Cataratas do Iguaçu está quase duas vezes maior do que o normal. A mudança no cenário é um espetáculo que encanta quem visita essa maravilha da natureza”, disse a jornalista Jaqueline Brasil, do Hora 1.

“Não fui ainda, mas agora eu vou. Depois de ver essa imagem, eu prometo que está na minha lista (de visita”, disse o editor do Hora 1, Roberto Kovalick. As cataratas foram destaques nos programas ancorados por Maju Coutinho (Jornal Hoje) e Marcio Gomes (CNN Prime Time).

“(É um) cenário lindo, enche os olhos da gente”, disse Maju Coutinho ao comentar a matéria do repórter Roberto Wolfart. Ao vivo, também no Hora 1, Wolfart contou a impressão dos turistas com o “espetáculo da natureza”. “Foi maravilhoso. Tá me chamando pra vir outra vez aqui, todo ano se pudesse vir aqui era bom”, disse um turista.

O repórter Alisson Negrini, da CNN, também destacou o aumento do volume d’água nas quedas d’águas em função das chuvas em toda a bacia do Rio Uguaçu.

CONVITE

“Desde já estão convidados para conhecer Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu e todos os atrativos das três fronteiras. A visita é uma experiência única e revigorante nesse pós-vacina. A população já está vacinada e todos os protocolos de biossegurança são tomados. Tenho certeza que todos os visitantes são bem recebidos para desfrutar das belezas da nossa natureza”, disse o secretário municipal de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Paulo Angeli.

A Secretaria de Turismo divulga ainda nesta semana o levantamento das estimativas de visitação dos atrativos e da ocupação da hotelaria no próximo feriado prolongado do Dia das Crianças e da Padroeira do Brasil entre sábado, 9, e terça-feira, 12, No Parque Nacional do Iguaçu são esperados 20 mil visitantes no período.

No último feriadão, de 7 de setembro, as Cataratas receberam mais de 35 mil turistas. “Tivemos ocupação em alguns segmentos da hotelaria de até 100%. Nos empreendimentos reconhecidos por receber turistas, registramos a visitação bem acima da média”, disse Angeli.

(Da Redação com AMN/Foto: Matias H. Ternes)