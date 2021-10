Foz do Iguaçu: UNIDADES DE SAÚDE ESTARÃO ABERTAS NA SEGUNDA-FEIRA (11), VÉSPERA DE FERIADO

As 29 Unidades Básicas de Saúde de Foz do Iguaçu estarão abertas no dia 11 de outubro, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, com funcionamento em sistema de escala. O Centro de Especialidades Médicas (CEM) mantém o atendimento das 7h às 19h, assim como a Vigilância em Saúde, das 8h às 14h. A sede da Secretaria Municipal da Saúde, na Avenida Brasil, terá atendimento ao público das 8h às 14h.

Na terça-feira (12), não haverá atendimento nas unidades de saúde em razão do feriado da Padroeira do Brasil, por isso, os moradores com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 agendada para o dia 12 de outubro poderão antecipar o recebimento, na segunda-feira (11) ou prorrogar, para quarta (13).

A Unidade de Saúde Padre Ítalo, no Porto Meira, bem como as UPAS (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, e João Samek, no Jardim das Palmeiras, funcionam de forma ininterrupta durante todo o feriadão.

A central do Plantão Coronavírus funciona todos os dias para orientações ou encaminhamentos para a coleta do exame RT-PCR. Os moradores podem entrar em contato via telefone: 0800 645 5655 (ligação gratuita) ou (45) 3521-1800 (WhatsApp e ligações).

Os demais serviços considerados essenciais, como coleta de lixo, limpeza pública e segurança funcionam normalmente.

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Conforme o Decreto 28.875, de 5 de janeiro de 2021, o dia 11 de outubro será ponto facultativo para os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do município. O retorno das atividades acontecerá na quarta-feira (13), das 8h às 17h.

COLETA SELETIVA

A coleta seletiva funcionará normalmente na segunda-feira (11), mas estará suspensa na terça (12). A orientação é que os moradores das regiões do Morumbi, Jardim Panorama, Portal e São Roque armazenem os materiais recicláveis até o próximo dia de atendimento na região.

TURISMO

Os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu estarão abertos durante todo o feriado e podem atender com até 100% da capacidade de público, respeitando os protocolos de segurança, conforme previsto em decreto. Informações turísticas podem ser obtidas pelo telefone: 0800 045 1516.

(Da Redação com AMN)