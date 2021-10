Pátria Vacinada: BRASIL ATINGE MARCA DE 60% DA POPULAÇÃO ADULTA COMPLETAMENTE VACINADA CONTRA A COVID-19

O Brasil dá mais um passo importante no enfrentamento à Covid-19: o país atingiu, nesta quarta-feira (6), a marca de 60% da população maior de 18 anos com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19. Isso significa que 95,3 milhões de brasileiros já tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única.

Quando chegar o seu momento da segunda dose, procure a unidade de saúde mais próxima, caso o seu imunizante seja de dose dupla. Quem não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pela Covid-19 e suas complicações. Segundo o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, cerca de 17 milhões de brasileiros estão nesta situação e precisam completar o ciclo vacinal, mesmo com atraso.

O resultado do avanço da imunização é muito importante: é essencial para a retomada da economia, desafoga o sistema de saúde, e, o mais importante, diminui o número de mortes causadas pelo vírus. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 300 milhões de doses para todos os estados e Distrito Federal, suficiente para vacinar quase 94% da população adulta com a primeira dose, ou seja, mais de 148 milhões de brasileiros.

Os reflexos da maior campanha de vacinação da história do Brasil já aparecem todos os dias. Desde junho, a média móvel de casos e óbitos pela doença registra queda de mais de 70%. Em setembro, o país registrou o menor número de mortes pela Covid-19 em 2021.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, ao todo, foram notificadas 16,3 mil vidas perdidas pela doença em setembro. Comparado a abril, mês com o maior número de registros (82,2 mil), a redução de mortes é de 80%.

Doses de reforço

Outra importante estratégia do Ministério da Saúde no enfrentamento da Covid-19 é o reforço da vacinação dos idosos acima de 60 anos, das pessoas imunussuprimidas e dos profissionais de saúde que estão na linha de frente.

Estes públicos foram escolhidos como prioritários por estarem entre os grupos com mais riscos de acometimento pelas formas graves e óbitos causados pela doença. O reforço é feito preferencialmente com o imunizante da Pfizer.

A aplicação do reforço é para as pessoas que tomaram a segunda dose há mais de seis meses, independentemente da vacina usada no primeiro ciclo de imunização. No caso dos imunossuprimidos, o reforço deve ser feito 28 dias após a segunda ou dose única.