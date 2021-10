Turismo: RETOMADA DA ATRAÇÃO ITAIPU ILUMINADA DEVE IMPULSIONAR VISITAS NO FERIADÃO

O Complexo Turístico Itaipu espera receber 7 mil turistas, durante o feriado prolongado de 9 a 12 de outubro, que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças. A estimativa se baseia em anos anteriores e na visitação nos outros feriados de 2021. A grande novidade será o relançamento do atrativo Itaipu Iluminada, com apresentações já na sexta (8), no sábado (9) e, excepcionalmente, também no domingo (10).

O passeio consiste em um show de músicas trinacionais, iluminação da barragem, fogos de artifícios e projeção mapeada. Começa às 19h e tem duração de aproximadamente duas horas. Como as vagas são limitadas, recomenda-se adquirir os ingressos antecipadamente, por meio do site www.turismoitaipu.com.br. O ingresso custa R$ 45,00.

Outra novidade é que os passeios Itaipu Panorâmica e Refúgio Biológico tiveram um aumento na duração, passando a ter 1h30 (Panorâmica) e 2h45 (Refúgio). O passeio de ônibus para ver as paisagens da usina acontecerá todos os dias do feriado, com ônibus saindo do Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu a cada 15 minutos, entre as 8h e às 17h.

Os ônibus vão funcionar em sistema “alimentador”, ou seja: quando descer no Mirante Central ou no Mirante do Vertedouro, o turista não precisará pegar o mesmo ônibus para continuar o passeio – poderá pegar qualquer um, a qualquer horário. Ou seja: mais tempo para admirar a paisagem única da usina.

O turista que optar pela visita ao Refúgio Biológico Bela Vista também poderá escolher qualquer dia do feriado, de sexta a terça-feira, em oito horários com 25 vagas cada um: 8h30, 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h30, 15h e 15h30. Os passeios das 10h e das 15h são em veículos fechados.

Esse feriado também será uma das últimas chances para visitar o aniversariante Ecomuseu de Itaipu, que comemora 34 anos em outubro. A partir do dia 15, o espaço estará em reformas, com retorno previsto para agosto de 2022, e parte do acervo poderá ser vista na exposição “Ecomuseu Itinerante”, que será aberta no dia 15 de outubro, no Centro de Recepção de Visitantes.

O Ecomuseu estará aberto diariamente durante o feriado, das 10h às 17h. Transportes deixam o Centro de Recepção de Visitantes a cada meia hora, a partir das 10h30 e o último às 16h30.

É possível adquirir ingressos para todas essas atrações, reservando o melhor dia e horário para a visita, no site www.turismoitaipu.com.br. Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam ingresso, mediante apresentação de documento com nome, que comprove residência, como título de eleitor, contas em geral, entre outros. É necessário realizar reserva através do telefone (45) 3576 7000 ou Whatsapp (45) 9 9131-9119. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

