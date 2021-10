Coluna Caio Gottlieb: SER OU NÃO SER, EIS A QUESTÃO

Integrante da comitiva de autoridades e empresários paranaenses que está visitando a Exposição Universal de Dubai com o objetivo de prospectar investimentos para o estado, ele pretende aproveitar a viagem aos emirados árabes para definir com o governador Ratinho Junior, que está à frente da missão, o rumo que tomará nas eleições de 2022.

Fortalecido pela reeleição consagradora que consolidou sua liderança regional e estimulado por pesquisas que lhe são extremamente favoráveis para concorrer à Câmara Federal ou ao Senado, o prefeito está premido pelo dilema de ter que renunciar no meio do mandato para enfrentar um embate eleitoral imprevisível, embora com grandes chances de sucesso.

Trocando em miúdos, sua conversa com o governador, que tentará se reeleger ao Palácio Iguaçu, se dará ao sabor de kibes e esfihas no seguinte contexto: saber se ele será mais útil à campanha do amigo e correligionário permanecendo na prefeitura ou entrando no páreo por uma cadeira no Congresso Nacional, lembrando que no ano que vem estará em disputa uma única vaga de senador, aquela que é hoje ocupada por Alvaro Dias, que irá lutar para mantê-la.

Quanto ao cargo de vice-governador, nenhum dos muitos pretendentes que cobiçam o posto deve alimentar qualquer ilusão.

Darci Piana é imexível.