Foz do Iguaçu: DELEGADO FRANCISCO SAMPAIO ASSUME INTERINAMENTE A PREFEITURA

O vice-prefeito de Foz do Iguaçu, delegado Francisco Sampaio, assumiu interinamente a Prefeitura de Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (08) e ficará no cargo até o dia 18 de outubro, em função da viagem do prefeito aos Emirados Árabes Unidos para participar do projeto do Governo do Paraná na Expo Dubai 2020. A transmissão temporária do cargo aconteceu no Palácio das Cataratas, sede do Poder Executivo Municipal, e contou com a presença de vereadores e secretários municipais.

Desde que assumiu como vice-prefeito, em janeiro deste ano, é a primeira vez que Francisco Sampaio assume interinamente a chefia do Poder Executivo. “É uma honra assumir esta responsabilidade, e seguir trabalhando para melhorar a vida dos iguaçuenses. Minha gratidão ao prefeito pela confiança e também aos vereadores e vereadoras por todo apoio”, disse o prefeito em exercício.

“De maneira harmônica e independente, a Câmara Municipal, através dos seus 15 vereadores e vereadoras, tem trabalhado muito com o poder executivo para atender as demandas da sociedade. Desejo um bom trabalho ao delegado Francisco, que pode contar com o nosso apoio para que prossigamos no projeto de desenvolvimento de Foz do Iguaçu”, disse Ney Patrício.

A solenidade de transmissão do cargo teve a presença dos secretários (as) municipais, e dos vereadores Rogério Quadros, Anice Gazzaoui, e Valdir de Souza Maninho.

EXPO DUBAI

Adiada em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, a Expo Dubai começa no mês de outubro, com a participação de mais de 190 países. Serão seis meses de exposições, onde serão apresentadas novas estratégias de gestão em cidades, sustentabilidade, turismo, mobilidade e oportunidades.

A comitiva do Município, liderada pelo prefeito Chico Brasileiro, irá integrar a missão Paraná Business Experience 2021, com outros representantes do Estado.

A viagem e a programação incluem uma rodada de negócios com investidores árabes, com na foco na captação de investimentos internacionais. A equipe técnica do turismo também aproveitará para realizar visitas a algumas operadoras de turismo.

(Da Redação com AMN/Fotos: Christian Rizzi)