Foz do Iguaçu: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ANUNCIA RETORNO PRESENCIAL DAS TURMAS DE MATERNAL I

Depois das turmas de Infantil 4 e 5 e do Maternal II retornarem aos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), agora é a vez das turmas de Maternal I voltarem para as salas de aula. Conforme anunciou a Secretaria da Educação de Foz do Iguaçu, o retorno destes alunos acontecerá no dia 19 de outubro, uma terça-feira. São 1.328 crianças, com idade entre 2 e 3 anos, matriculadas em 83 turmas.

O retorno está sendo possível devido ao cenário epidemiológico do município e a ampla cobertura vacinal da população, que chegou a 106,8% com a primeira dose ou a dose única e a 62,5% com a segunda dose.

Todos os retornos foram gradativos para que pudéssemos avaliar cada situação e fazer as adequações necessárias. Felizmente observamos que a volta do ensino presencial não trouxe impactos na pandemia. As escolas são ambientes seguros e as crianças estão muito contentes”, afirmou secretária da educação, Maria Justina da Silva.

A volta presencial das turmas de Maternal I – depois de um ano e sete meses – também acontece por conta da contratação de novos professores e secretários aprovados em Processo Seletivo Simplificado (PSS). “Tivemos um grande número de professores que se aposentaram e outros que estão em licença, por isso foi necessária a realização de um PSS para que pudéssemos contratar profissionais e retornar com essas turmas”, explicou a secretária. Foram convocados 250 professores e 32 secretários de escola. Eles iniciam as atividades laborais no dia 14 de outubro.

RECOMENDAÇÕES

Por recomendação dos órgãos de saúde, como a OMS, o uso de máscara não é obrigatório para crianças nesta faixa etária. No entanto, todos os demais protocolos de segurança devem ser seguidos.

Para esta faixa etária a frequência escolar não é obrigatória, por isso as famílias poderão optar pelo retorno das atividades presenciais ou permanecer com o ensino remoto.

“Nossa expectativa é grande de termos um retorno com um número significativo de crianças, tendo em vista a diminuição de casos (de Covid) divulgada diariamente pela Vigilância Epidemiológica”, comentou a diretora de Educação Infantil, Luciana Moreira.

Segundo ela, ainda não há previsão do retorno das turmas de Berçário I e II para atendimento presencial. “O retorno deve continuar sendo gradativo e cada faixa etária exige um tempo de adaptação. Em virtude da pandemia, quanto menor a criança, maior é a dificuldade em relação aos cuidados de distanciamento e medidas de controle e prevenção”, explicou.

RETORNOS

A Secretaria da Educação está atendendo com 100% da capacidade das turmas desde o dia 27 de setembro. A medida foi aprovada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e publicada no Decreto 29.541, de 10 de setembro, no Diário Oficial do Município.

FORMAÇÃO

Os novos professores e secretários aprovados no PSS passarão por um curso de formação com a equipe da Secretaria da Educação nos dias 14 e 15 de outubro. No dia 18 eles se apresentam nas unidades escolares e no dia 19 iniciam as atividades com as crianças.

(Da Redação com AMN)